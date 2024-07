Giá thịt heo tăng cao, giá chợ đắt ngang siêu thị

Giá thịt heo ở chợ và siêu thị đều tăng so với cùng kỳ và so với hồi đầu năm do giá heo hơi tăng cao, chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị Co.op Mart ngày 9/7. Ảnh: Diệu Thanh Chiều 9/7, tại chợ Tân Mỹ (quận 7, TP.HCM), thịt đùi heo có giá 130.000 đồng/kg, nạc dăm dao động ở mức 140.000 đồng đến 150.000 đồng/kg, ba chỉ 170.000 đồng/kg... Mức giá này đã tăng khoảng 25% so với đầu năm và tăng 15-20% so với cùng kỳ. Chị Ngọc Mai - tiểu thương tại chợ Tân Mỹ - nhận định giá thịt heo đang neo ở mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. "Giá bắt đầu tăng dần từ đầu năm đến giờ do giá heo hơi tăng. Đầu năm, giá heo hơi chỉ ở mức 52.000 đồng/kg nhưng đến nay đã tăng lên 63.000 đồng/kg, thậm chí có nguồn còn tăng tới 70.000 đồng/kg". Chị Ánh Hồng - tiểu thương tại chợ Xóm Chiếu (quận 4) - cũng cho biết giá thịt heo đang neo ở mức cao, so với cùng kỳ đã tăng khoảng 20%. Mức giá cao khiến nhiều người tiêu dùng thắt chặt hầu bao nên việc buôn bán khó khăn, ế ẩm hơn nhiều. Bên cạnh đó, một số tiểu thương cho rằng mức giá tại chợ đã tiệm cận giá bán tại siêu thị có khuyến mãi nên khách hàng có tâm lý so sánh, cân nhắc nhiều hơn khi mua thịt ngoài chợ truyền thống. Theo khảo sát, trên kênh siêu thị, hệ thống Co.op Mart hiện bán giá thịt đùi heo ở mức 140.000 đồng/kg, nạc dăm ở mức 160.000 đồng/kg còn ba rọi rút sườn ở mức 255.000 đồng/kg. Tại Win Mart, thịt đùi heo được bán với giá 108.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg trong khi ba rọi ở mức 165.000 đồng/kg. Tương tự, siêu thị Mega Market bán thịt nạc đùi giá 129.000 đồng/kg, nạc dăm 139.000 đồng/kg, và ba rọi rút sườn 189.000 đồng/kg, không tăng so với cuối tháng 6. Tuy nhiên, đại diện các chuỗi siêu thị cho biết mức giá này so với cùng kỳ đã tăng hơn 20% do từ tháng trước, giá heo hơi đầu vào đã tăng 27%. "Giá heo hơi tăng cao trong giai đoạn này do các tác động của dịch bệnh khiến một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ngưng tái đàn. Tuy vậy, chúng tôi có 2 trạm trung chuyển thịt heo ở Hà Nội với Đồng Nai mua trực tiếp từ nguồn nông hộ nên vẫn đảm bảo nguồn cung ổn định với mức giá không bị biến động quá nhiều", đại diện Mega Market cho biết. Ông Ngô Cao Cường - Giám đốc Tài chính Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) - nhận định giá heo hơi đang tăng cao trở lại chủ yếu đến từ yếu tố nguồn cung. Dịch tả lợn châu Phi (ASF) thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung con giống, khiến các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đang phải nhập heo giống với chi phí cao. Ông Cường cho hay với diễn biến thị trường như hiện tại, giá heo hơi dự kiến lên khoảng 70.000 đồng/kg và duy trì ở mốc này trong 6 tháng cuối năm. Đại diện Co.op Mart cho biết thịt heo nằm trong 9 nhóm hàng bình ổn lương thực thực thực phẩm năm 2023-2024 của UBND TP.HCM nên khi tăng giá phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Hiện tại 9 nhóm hàng nãy vẫn được Co.opmart/Co.opXtra giữ giá bình ổn, hàng tuần đơn vị đều thực hiện khuyến mãi để tiếp tục đưa mức giá tốt nhất đến với khách hàng.