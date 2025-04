Gia thế của chồng Hyomin

Những ngày qua, thông tin chồng Hyomin (T-ara) là một doanh nhân thành đạt, hơn cô 10 tuổi, thu hút sự chú ý.

Theo Sports Chosun, hôm 6/4, Hyomin đã tổ chức lễ cưới tại một khách sạn ở quận Jung-gu (Seoul). Buổi lễ không chỉ có sự góp mặt của các thành viên T-ara mà còn quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Yuri (SNSD), Daesung (BIGBANG), Kim Jaejoong, Gummy, Lee Dong Wook…

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội sau đó, chiếc váy cưới độc đáo của cô dâu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây là thiết kế thuộc bộ sưu tập cao cấp Xuân/Hè 2025 của thương hiệu Sarah Murad, chỉ có 2 mẫu duy nhất tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, danh tính của ông xã Hyomin cũng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trang Financial News đưa tin chồng của Hyomin là Kim Hyun Seung, hiện là Giám đốc điều hành tại văn phòng Hàn Quốc của quỹ đầu tư toàn cầu Bain Capital.

Theo nguồn tin, ông Kim tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Công nghiệp của Đại học Quốc gia Seoul, từng làm việc tại Bain & Company và Unison Capital trước khi gia nhập Bain Capital từ năm 2018. Chồng của Hyomin được cho là một trong các gương mặt nổi bật trong ngành.

Một số nguồn tin khác tiết lộ Kim Hyun Seung sinh năm 1979, hiện 46 tuổi - tức hơn Hyomin tròn 10 tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trên mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ và vui mừng khi thành viên T-ara kết hôn với người chồng tài giỏi, thành đạt.

“Chiếc váy cưới chỉ có 2 bộ ở Hàn Quốc đã nói lên tất cả”, “Chồng Hyomin đúng là cực phẩm”, “Chênh nhau 10 tuổi mà trông vẫn đẹp đôi quá, chúc hai người hạnh phúc”… là một số bình luận của khán giả.

Hyomin sinh năm 1989, ra mắt cùng T-ara vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng và dẫn đầu cơn sốt nhạc retro nhờ những ca khúc như Like The First Time, Bo Peep Bo Peep, What's Wrong, Roly Poly, Day By Day…

Ngày 6/4, đám cưới của Hyomin (T-ara) diễn ra tại khách sạn Shilla, Jangchung-dong, Seoul, đã trở thành tâm điểm chú ý với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong giới giải trí.

Chia sẻ về đám cưới, Hyomin bày tỏ: “Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, tôi nhận ra mình may mắn thế nào khi có những người luôn ở bên và yêu thương. Tôi chân thành cảm ơn những ai đã quan tâm và chúc mừng, đồng thời hứa với người hâm mộ lòng biết ơn của tôi không bao giờ thay đổi”.

Cô cũng dí dỏm chia sẻ về chồng: “Không đến mức là ‘soái ca’ đâu, nhưng trong mắt tôi anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã gặp được anh ấy”.