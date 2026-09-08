Giá thanh long 'lao dốc không phanh'

Thanh long Lâm Đồng đang bước vào chính vụ, nguồn cung tăng mạnh khiến giá thu mua lao dốc, có loại chỉ còn vài nghìn đồng/kg. Nhiều nhà vườn đối mặt cảnh 'được mùa, mất giá'.

Những ngày này, các nhà vườn thanh long tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng tất bật thu hoạch. Thế nhưng, trái chín đầy vườn không còn mang lại niềm vui như kỳ vọng. Giá thu mua liên tục giảm khiến nhiều người trồng thấp thỏm.

Chỉ vài nghìn đồng/kg

Giá thanh long Lâm Đồng chỉ còn vài nghìn đồng/kg.

Ông Võ Thanh Minh - người có gần 2.000 trụ thanh long - cho biết, giá loại đẹp hiện chỉ còn khoảng 10.000-15.000 đồng/kg. Những lô trái bị nấm, không đạt tiêu chuẩn hoặc tỷ lệ hàng đẹp thấp, thương lái chỉ trả 5.000-7.000 đồng/kg.

"Tuần trước tôi còn bán được hơn 20.000 đồng/kg. Hơn 4 tấn thanh long thu về khoảng 50 triệu đồng. Bây giờ thương lái nói mua 15.000 đồng/kg nhưng rất hiếm, chủ yếu chỉ khoảng 10.000 đồng/kg", ông Minh nói.

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan cũng vừa thu hoạch khoảng 4 tấn thanh long. Sau gần 18 năm gắn bó với loại cây này, bà Loan không khỏi ngao ngán khi giá xuống nhanh.

Người trồng thanh long đứng ngồi không yên khi giá thu mua lao dốc.

Theo bà Loan, chỉ một tuần trước, thanh long vẫn được thương lái thu mua khoảng 20.000 đồng/kg. Nay giá giảm còn một nửa khiến công sức chăm sóc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công gần như không còn dư địa cho lợi nhuận.

"Đầu tư cho cây thanh long rất vất vả. Với giá hiện nay, gần như chỉ còn lời tiền công lao động, chứ lợi nhuận không đáng bao nhiêu. Thanh long chín rồi phải bán, không thể để lâu trên cây", bà Loan chia sẻ.

Giá "rơi" đúng lúc chính vụ

Theo các nhà vườn, nguyên nhân khiến giá thanh long giảm mạnh do bước vào chính vụ, nhiều diện tích đồng loạt cho thu hoạch, nguồn cung tăng trong khi sức mua của các vựa không theo kịp.

Trước đó, tháng 7 và đầu tháng 8, giá thanh long chong đèn ở Lâm Đồng từng đạt 30.000-32.000 đồng/kg, thanh long ra trái tự nhiên khoảng 26.000-29.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi bước vào vụ thu hoạch rộ, giá nhanh chóng lao dốc.

Lâm Đồng hiện là "thủ phủ" thanh long lớn nhất của cả nước.

Tình cảnh này từng xảy ra với người trồng thanh long Lâm Đồng trong những năm trước. Có thời điểm, giá thanh long từ 20.000 đồng/kg giảm xuống chỉ còn 5.000 đồng/kg, thậm chí 3.000-6.000 đồng/kg.

Ông Trần Đình Trung - Giám đốc Hợp tác xã Thanh long Thuận Tiến - cho rằng giá giảm chủ yếu do thanh long vào chính vụ, sản lượng tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong khi đó, thanh long được xử lý ra hoa bằng điện có mức giá ổn định hơn.

Theo ông Trung, việc giá thanh long biến động quá nhanh cho thấy đầu ra vẫn là bài toán lớn. Khi thị trường thuận lợi, giá tăng mạnh; nhưng lúc vào chính vụ, nguồn cung dồn dập, người trồng lại dễ rơi vào cảnh 'được mùa, mất giá'.

Giá thanh long lao dốc, nhà vườn chỉ còn "lời tiền công".

Đại diện Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cho rằng, để giữ vững đầu ra và từng bước mở rộng thị trường, người trồng thanh long cần quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, quy trình canh tác an toàn và truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là hướng để ngành thanh long thích ứng tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có khoảng 25.800ha thanh long, trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt gần 36%. Thanh long được trồng tập trung ở các xã, phường phía Đông tỉnh như: Hàm Kiệm, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Tân Lập, Tuyên Quang, Bình Thuận, Tiến Thành.