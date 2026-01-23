Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá nhà Trung Quốc không ngừng lao dốc

Tại nhiều thành phố ở Trung Quốc, giá nhà mới trong tháng 12/2025 tiếp tục giảm mạnh, gia tăng áp lực lên nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Có đến 64/70 thành phố của Trung Quốc ghi nhận giá nhà tiếp tục giảm trong tháng cuối năm 2025, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Ảnh: Bloomberg.

SCMP dẫn số liệu công bố mới đây của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết giá nhà sơ cấp tại 70 thành phố đã giảm bình quân 3% trong tháng 12/2025 so với cùng kỳ năm liền trước, tăng so với mức giảm 2,8% của tháng trước đó và chính thức là mức giảm mạnh nhất trong suốt một năm qua.

Tại 4 thành phố hạng nhất (nhóm đô thị phát triển hơn với nhu cầu nhà ở cao), mặt bằng giá đã giảm 0,3% trong tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, Thượng Hải là thành phố duy nhất ghi nhận giá nhà tăng thêm 0,2% theo tháng. Trong khi đó, giá nhà tại Bắc Kinh, Quảng Châu và Thâm Quyến lần lượt giảm 0,4%, 0,6% và 0,5%. Ở các thành phố hạng hai và hạng ba, giá nhà mới đều giảm 0,4% trong tháng cuối năm.

Đối với phân khúc nhà ở thứ cấp vốn phản ánh sát hơn nhu cầu thực của thị trường, giá cũng được ghi nhận giảm 0,7% so với tháng trước và giảm tới 6,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhìn nhận xu hướng này, bà Li Yujia, chuyên gia nghiên cứu trưởng của Viện Nghiên cứu Chính sách Nhà ở Quảng Đông, cho rằng áp lực giảm giá hiện vẫn rất lớn. Theo bà, các yếu tố nền tảng của nền kinh tế, đặc biệt là việc làm và tiêu dùng, tiếp tục làm suy yếu khả năng cũng như tâm lý chi trả của các hộ gia đình, qua đó trở thành rào cản lớn đối với triển vọng phục hồi của thị trường.

Cho đến nay, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm chặn đà lao dốc của thị trường bất động sản, song hiệu quả đạt được còn hạn chế. Chỉ riêng năm 2025, chính quyền địa phương đã ban hành hơn 500 chính sách hỗ trợ, trong đó các đô thị lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải đã nới lỏng phần lớn các hạn chế mua nhà được áp dụng trong giai đoạn thị trường tăng "nóng".

Mới đây, chính quyền thành phố Thiên Tân được cho là đã có động thái yêu cầu các chủ đầu tư hạn chế việc giảm giá quá sâu nhằm kìm hãm đà giảm của thị trường.

Trong báo cáo mới công bố, Morgan Stanley dự báo doanh số bán nhà tại Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trong năm 2026, trong bối cảnh chính sách còn mang tính phản ứng, lượng tồn kho cao và tâm lý người mua tiếp tục suy yếu.

Ở giai đoạn đỉnh cao, thị trường bất động sản nước này từng đóng góp khoảng 1/4 GDP, tuy nhiên lĩnh vực này đã bắt đầu rơi vào suy thoái kéo dài kể từ cuối năm 2020. Tại thời điểm đó, địa ốc Trung Quốc gặp khó sau khi nước này áp dụng chính sách "3 lằn ranh đỏ" nhằm siết chặt tài chính với các chủ đầu tư và hạ nhiệt thị trường.

Áp lực thanh khoản khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc không thể tiếp tục triển khai các dự án đã bán trước, đồng thời chật vật với gánh nặng trả nợ. Theo đó, niềm tin của người mua đã suy giảm, kéo theo doanh số lao dốc. Nếu năm 2021, giá trị nhà ở mới bán ra tại Trung Quốc đạt khoảng 16.300 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2.300 tỷ USD), thì đến năm 2025, con số này chỉ còn 7.300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.000 tỷ USD), giảm đến 55%.

Cuộc khủng hoảng nhà ở đã kéo hàng loạt doanh nghiệp bất động sản tư nhân cùng đi xuống, có thể kể đến những cái tên từng dẫn đầu thị trường một thời như Evergrande hay Country Garden.

Lam Như

giá nhà nhà trung quốc căn hộ Trung Quốc chung cư giá nhà giảm

