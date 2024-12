Giá nhà mới Trung Quốc giảm chậm nhất 17 tháng

Những số liệu mới nhất phản ánh dấu hiệu khởi sắc trong bức tranh ảm đạm của thị trường bất động sản Trung Quốc sau các biện pháp hỗ trợ của chính phủ nước này.

Các tòa nhà dân cư và công trường xây dựng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, giá nhà mới tại Trung Quốc đã giảm với tốc độ chậm nhất trong vòng 17 tháng qua, theo số liệu chính thức công bố ngày 16/12. Điều này diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này gia tăng các biện pháp kích thích nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khủng hoảng.

Cụ thể, giá nhà mới tại Trung Quốc đã giảm 0,1% so với tháng trước, thấp hơn đáng kể so với mức giảm 0,5% trong tháng 10. Đây là tốc độ giảm thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. So với cùng kỳ năm trước, giá nhà mới tại nước này đã giảm 5,7%, thấp hơn mức giảm 5,9% của tháng trước đó.

Trong những tháng gần đây, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực hồi sinh lĩnh vực bất động sản, vốn đã gặp khủng hoảng từ năm 2021 sau chiến dịch kiểm soát đòn bẩy tài chính của các nhà phát triển khiến các tập đoàn địa ốc nước này rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản.

Tại các cuộc họp quan trọng, bao gồm Hội nghị Bộ Chính trị ngày 9/12 và Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương ngày 11-12/12, lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã cam kết ổn định thị trường bất động sản.

Trong số 70 thành phố được khảo sát, giá nhà mới tăng theo tháng tại 17 thành phố, nhiều hơn 10 thành phố so với tháng trước đó.

Các biện pháp hỗ trợ gần đây nhằm thúc đẩy nhu cầu mua nhà bao gồm cắt giảm lãi suất thế chấp, giảm tỷ lệ đặt cọc tối thiểu, và áp dụng các ưu đãi thuế để giảm chi phí giao dịch nhà ở. Các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải đã triển khai các ưu đãi thuế này để thúc đẩy doanh số bán nhà.

Trong tháng 11, giá nhà tại Thượng Hải và Thâm Quyến lần lượt tăng 0,6% và 0,3% so với tháng trước, trong khi Bắc Kinh ghi nhận mức giảm 0,5%.

Ngoài ra, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố trong hôm nay, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc giảm 10,4% trong 11 tháng từ đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, Reuters cho biết. Con số này tăng nhẹ so với mức giảm 10,3% ghi nhận trong giai đoạn 10 tháng.

Diện tích sàn nhà ở bán ra trong 11 tháng cũng giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện so với mức giảm 15,8% của 10 tháng đầu năm.

Số lượng dự án khởi công mới, tính theo diện tích sàn, tiếp tục lao dốc, giảm 23% so với năm trước, sau khi giảm 22,6% trong 10 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc giảm 18% so với cùng kỳ, mức giảm này cũng được cải thiện so với mức giảm 19,2% trong 10 tháng trước đó.