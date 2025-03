Gia đình Ronaldo bị đe dọa

CR7 lo lắng về tình hình an ninh tại Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết gia đình CR7 đã nhận những tin nhắn đe dọa trong thời gian gần đây. Ronaldo buộc phải thông báo với cảnh sát, đồng thời tăng cường đội ngũ an ninh.

Báo chí Tây Ban Nha cũng tiết lộ những đe dọa mà Ronaldo nhận được không chỉ là những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, mà là những lời lẽ nghiêm trọng khiến gia đình CR7 luôn trong tình trạng bất an.

Hiện tại, Ronaldo và Georgina đang tập trung vào việc bảo vệ con cái và đảm bảo sự an toàn của gia đình bằng mọi giá. Một trong những thay đổi rõ rệt nhất là việc Georgina hạn chế sự xuất hiện của các con trên mạng xã hội.

Trước đây, hôn thê của Ronaldo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống cùng các con. Nhưng giờ đây, khuôn mặt của các con thường bị che bằng biểu tượng cảm xúc.

Ronaldo cũng bỏ tiền thuê thêm 4 vệ sĩ và 2 nhân viên an ninh nhằm bảo vệ dinh thự của gia đình. Trước đây, Georgina thường đi dạo trong các trung tâm thương mại ở Riyadh cùng với các con. Hiện tại, cô nàng đã hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng hơn. Georgina chỉ đi ra ngoài khi có đội ngũ vệ sĩ đông đảo đi kèm.

Báo chí Bồ Đào Nha cho biết gia đình Ronaldo còn tính đến phương án chuyển nơi ở đến một dinh thự có hầm trú ẩn và hệ thống giám sát hiện đại. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Cuộc sống cá nhân của Ronaldo đang bị đảo lộn. Dù vậy, CR7 vẫn miệt mài tập luyện và tỏa sáng trên sân cỏ. Hôm 8/3, siêu sao người Bồ Đào Nha góp 1 bàn trong trận hòa 2-2 của Al Nassr với Al Shabab ở vòng 23 SPL.

