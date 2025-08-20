Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình nông dân đào được hai trống đồng niên đại trên 2.500 năm

  • Thứ tư, 20/8/2025 12:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi làm vườn, một người dân xã Vân Bán (tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện và đào được hai trống đồng, một rìu đầu vuông, một dụng cụ đựng bằng đồng, nằm sâu dưới đất trong vườn.

Lam vuon dao trong dong anh 1

Ông Nguyễn Hữu Long bàn giao cổ vật cho chính quyền địa phương.

Sáng 20/8, UBND xã Vân Bán cho biết, xã vừa tiếp nhận từ gia đình ông Nguyễn Hữu Long (57 tuổi, khu Gò Muối, xã Vân Bán) các cổ vật gồm hai trống đồng, một rìu đầu vuông, một dụng cụ đựng bằng đồng để bàn giao cho đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Hữu Long cho biết trong quá trình làm vườn, gia đình ông phát hiện và đào được một số dụng cụ bằng đồng nằm dưới lớp đất sâu trong khuôn viên vườn. Phán đoán đây có thể là những cổ vật từ xa xưa, ông Long đã lập tức báo cáo Ủy ban nhân dân xã Văn Bán để có hướng giải quyết.

Ông Bùi Bá Lạc, Chủ tịch UBND xã Vân Bán, cho biết sau khi tiếp nhận cổ vật từ người dân, UBND xã đã báo cáo và mời Bảo tàng tỉnh Phú Thọ về đánh giá, thẩm định. Qua nghiên cứu, khảo sát ban đầu, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh cho biết những dụng cụ bằng đồng này có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm.

Lam vuon dao trong dong anh 2

Qua khảo sát ban đầu, Bảo tàng tỉnh Phú Thọ xác định các cổ vật có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm.

“Đây là những cổ vật rất quý. Việc báo cáo và bàn giao cổ vật của gia đình ông Nguyễn Hữu Long rất đáng trân trọng và cần được biểu dương kịp thời. Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp nhận, bảo quản và trưng bày, giúp công chúng có thể tiếp cận và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc”, ông Lạc nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lạc, việc bàn giao cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ thể hiện trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc; làm phong phú thêm các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, qua đó giúp các nhà khoa học và người dân nghiên cứu, học tập, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

