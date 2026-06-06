Gia đình 'choáng' khi tiền điện tăng gấp đôi sau đợt nóng 40 độ C

Nhận về hóa đơn tiền điện vượt mốc 4,8 triệu đồng, cao gấp đôi so với tháng trước, chị Linh ngỡ ngàng. Đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của gia đình tăng mạnh.

Nhìn vào màn hình hiển thị của ứng dụng theo dõi giá điện ngày cuối tháng 5, chị Mỹ Linh (Hà Nội) hoảng hốt khi thấy con số hơn 4,8 triệu đồng. Đây là mức tiêu thụ trong chu kỳ từ ngày 1-30/5.

"Hôm 27/5 tôi vào xem mới là 3,6 triệu nên ít ngày sau đã tăng lên mốc gần 5 triệu. Tháng trước, tiền điện của nhà tôi là hơn 3 triệu. Tôi không ngờ chỉ trong vài ngày lại tăng vọt lên như vậy", chị Linh nói với Tri Thức - Znews.

Chị Linh cho biết đây là mức tiền điện cao nhất của gia đình từ trước tới nay. Trước đó, những tháng sử dụng nhiều nhất cũng chỉ ở mức 3,8 triệu đồng.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trong các ngày nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5, sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng 4 và tăng 19,6% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm khách hàng thuộc thành phần quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 54,6% tổng sản lượng điện tiêu thụ của toàn thành phố.

EVNHANOI cho biết sản lượng điện tiêu thụ tăng cao cuối tháng 5 sẽ tác động trực tiếp tới hóa đơn tiền điện tháng 6, chủ yếu do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao khi thời tiết nắng nóng kéo dài.

"Choáng" khi nhận hoá đơn tiền điện

Mức tiêu thụ điện cao kỷ lục của nhà chị Linh cũng rơi vào tháng Hà Nội trải qua đợt nóng cao điểm. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 24/5 đến 27/5, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (gồm Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ, cục bộ có nơi cao trên 40 độ.

Chị Linh nói rằng nguồn tiêu thụ điện lớn nhất có thể đến từ việc nhà có 3 phòng đều có điều hòa, sử dụng nhiều hơn trong mùa nắng nóng.

"Tháng 5 này, nhà tôi sợ điều hòa cũ tốn điện nên đã thay thế bằng 2 điều hòa thế hệ mới có công nghệ tiết kiệm điện, theo nhà sản xuất quảng cáo", chị Linh cho biết.

Tiền điện tháng 5 của gia đình chị Linh tăng gấp đôi tháng trước.

Trong tháng 6, dự báo Hà Nội vẫn tiếp tục nắng nóng, người mẹ hai con cũng suy nghĩ về cách để tiết kiệm điện.

"Chắc chỉ có cách cả nhà chui vào một phòng ngủ chung để bật điều hoà cho tiết kiệm. Tôi không biết cách nào khác, vì bình thường gia đình cũng chỉ dùng các thiết bị điện phục vụ nhu cầu cơ bản như tủ lạnh, máy giặt, bếp từ, tivi, khó cắt giảm được", chị nói.

Tương tự chị Linh, Thảo Anh (22 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội) tá hỏa khi nhận hóa đơn từ chủ trọ, trong đó tiền điện tháng vừa qua tăng hơn 2 lần, lên mức 927.000 đồng. Những tháng thông thường, tiền điện của phòng cô ở mức 400.000 đồng.

"Mức tiêu thụ tăng chủ yếu do phải bật điều hòa liên tục trong tháng nắng nóng. Ngoài thời gian đi làm và vui chơi bên ngoài, cứ về đến phòng là phải bật điều hòa vì không chịu nổi cái nóng oi bức. Trung bình, mỗi ngày tôi bật điều hòa 10 tiếng. Những ngày nghỉ ở nhà tôi bật 24/24", Thảo Anh nói.

Cô gái 22 tuổi nói rằng tiền điện tăng cũng tạo áp lực nhất định lên chi phí sinh hoạt hàng tháng. "May mắn tôi còn ở ghép nên có bạn cùng phòng để chia tiền điện, nếu không chắc sẽ rất stress", cô nói, thừa nhận không có biện pháp nào để giảm nhu cầu sử dụng điều hòa giữa thời tiết nóng gay gắt.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt

Sáng 4/6, chị Hải My (Yên Nghĩa, Hà Nội) sững sờ nhận thông báo tiền điện tháng 5 lên tới 4,2 triệu đồng. Con số này cao gần gấp đôi so với mức 2,3 triệu đồng của tháng trước và vượt xa dự tính của gia đình.

"Tôi biết trời nóng nên tiền điện sẽ tăng nhưng chỉ nghĩ tăng vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng là cùng. Nhìn hóa đơn hơn 4 triệu đồng thực sự sốc", chị My nói.

Hai vợ chồng chị My đều làm việc tại nhà. Ban đầu, để tiết kiệm điện, hai người dự định ngồi chung một phòng làm việc và chỉ bật một điều hòa. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng thất bại vì tính chất công việc thường xuyên họp trực tuyến, trao đổi qua máy tính, ảnh hưởng đối phương.

Dù đã dự tính trước, chị My vẫn sốc khi nhận hoá đơn tiền điện tháng 5.

"Cuối cùng mỗi người phải làm việc một phòng, bật điều hòa riêng suốt cả ngày", chị kể.

Buổi tối, cả gia đình cố gắng sinh hoạt chung trong phòng khách để giảm điện năng tiêu thụ. Dẫu vậy, khi đi ngủ vẫn phải sử dụng hai phòng riêng, một phòng cho vợ chồng chị và một phòng dành cho hai con nhỏ.

Chị My dự đoán hóa đơn điện tháng 6 có thể còn cao hơn khi 2 bé nhà chị bước vào kỳ nghỉ hè. "Tôi cũng thử chuyển sang dùng quạt nhưng những hôm nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, ngồi làm việc rất khó tập trung. Tiết kiệm được chút tiền điện nhưng hiệu quả công việc giảm rõ rệt", chị nói.

Tương tự, gia đình chị Bảo Phương (Hà Đông, Hà Nội) cũng ghi nhận hóa đơn tiền điện tháng 5 tăng vọt lên hơn 2,5 triệu đồng, trong khi các tháng trước chỉ dao động từ 1-1,5 triệu đồng.

Để cắt giảm chi phí, chị Phương từng tính đến phương án hai vợ chồng mang máy tính ra quán cà phê làm việc cả ngày thay vì ở nhà bật điều hòa. Tuy nhiên, giải pháp này không duy trì được lâu.

"Ngồi quán vài tiếng thì còn được, nhưng làm việc từ sáng đến tối rất mệt, chưa kể chi phí đồ uống và di chuyển cũng phát sinh thêm", chị cho biết.

Gia đình chị Phương sinh hoạt buổi tối chung tại phòng khách để tiết kiệm tiền điện.

Theo chị Phương, câu chuyện hóa đơn điện tăng mạnh đang trở thành chủ đề được nhiều người xung quanh nhắc đến trong thời gian gần đây. Nhiều đồng nghiệp của chị cho biết phải hạn chế sử dụng máy sấy quần áo, chuyển sang nấu ăn vào sáng sớm hoặc tối muộn để giảm nhiệt trong nhà. Một số gia đình thậm chí dời lịch tập thể dục của con sang các trung tâm thương mại vào cuối tuần để tranh thủ không gian mát mẻ.

"Bạn bè tôi có người tiền điện tăng từ 1,8 triệu lên gần 4 triệu đồng. Có người còn đùa rằng mở ứng dụng thanh toán hóa đơn xong phải ngồi bình tĩnh vài phút mới dám bấm xác nhận", chị Phương chia sẻ.

Dù liên tục tìm cách tiết kiệm điện, phần lớn các gia đình đều thừa nhận rất khó cắt giảm thêm trong bối cảnh nắng nóng kéo dài. Điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người làm việc tại nhà.