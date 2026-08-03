Gia đình Cam Cam gợi ý 5 điểm đến cho lần đầu du lịch Singapore

Một chuyến đi Singapore cùng trẻ nhỏ sẽ trọn vẹn hơn với lịch trình cân bằng giữa vui chơi, khám phá và nghỉ ngơi.

5 gợi ý từ Gia đình Cam Cam sẽ giúp các gia đình có thêm lựa chọn cho hành trình đầu tiên.

Tận hưởng cuộc phiêu lưu ở Universal Studios Singapore

Một ngày tại Universal Studios Singapore có thể trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong chuyến đi của cả gia đình. Công viên sở hữu 7 khu chủ đề lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng, mang đến nhiều lựa chọn vui chơi dành cho thành viên ở nhiều độ tuổi. Trẻ nhỏ có thể gặp gỡ những nhân vật quen thuộc như Minions, Madagascar hay Shrek. Các bé lớn hơn cùng người lớn có thể thử sức với những trò chơi nổi tiếng như Battlestar Galactica, Revenge of the Mummy hay Transformers The Ride: The Ultimate 3D Battle.

Universal Studios Singapore là một trong những điểm nổi bật trong Google Map Pin List của Gia đình Cam Cam. Ảnh: Gia đình Cam Cam.

Các hoạt động tại đây còn có màn biểu diễn hành động trực tiếp, tiết mục đường phố cùng chương trình giao lưu với nhân vật diễn ra trong ngày. Nhờ đó, gia đình có con ở nhiều độ tuổi vẫn có thể tìm thấy những trải nghiệm phù hợp.

Khám phá thế giới loài chim tại Bird Paradise

Bird Paradise là điểm đến phù hợp với gia đình muốn dành thời gian gần gũi với thiên nhiên. Công viên hiện là nhà của hơn 3.500 cá thể chim thuộc hơn 400 loài, mang đến cơ hội khám phá thế giới loài chim trong không gian được thiết kế theo cảm hứng từ nhiều hệ sinh thái.

Bird Paradise là điểm đến phù hợp với gia đình muốn dành thời gian gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Gia đình Cam Cam.

Các gia đình có thể dạo bước qua khu Heart of Africa, Wings of Asia hay Amazonian Jewels, quan sát những loài chim trong không gian rộng mở. Bé sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về động vật hoang dã, công tác bảo tồn và quan sát cự ly gần những chú hồng hạc, bồ nông, chim hồng hoàng hay chim cánh cụt. Với cha mẹ, đây cũng là dịp để cùng con khám phá thiên nhiên theo cách trực quan, nhẹ nhàng.

Con phố sáng tạo rực rỡ sắc màu Haji Lane

Nằm trong khu di sản Kampong Gelam, Haji Lane mang đến lát cắt đầy màu sắc về đời sống đô thị Singapore. Từ một con phố với những dãy shophouse truyền thống, khu vực này dần trở thành điểm đến quen thuộc với người yêu thích nghệ thuật, thời trang và phong cách sống.

Những bức bích họa nhiều màu sắc phủ trên các mảng tường, cùng những cửa hàng thời trang độc lập, quán cà phê phong cách và cửa hàng của nhà thiết kế địa phương tạo nên hành trình dạo bộ thú vị. Gia đình cũng có thể tìm thấy nhiều góc chụp ảnh đẹp trên con phố nhỏ này.

Thưởng thức nét văn hóa bữa sáng ở Tong Ah Eating House

Một trong những cách đơn giản nhất để bắt đầu ngày mới như người Singapore là ghé một quán kopitiam truyền thống.

Bữa ăn sáng bắt đầu bằng những món ăn quen thuộc, ngon miệng. Ảnh: Eatbook SG.

Được thành lập từ những năm 1930, Tong Ah Eating House là một trong những quán cà phê truyền thống nổi tiếng của Singapore, gắn bó với nhiều thế hệ thực khách. Bánh mì nướng kaya trên bếp than, trứng lòng đào cùng cà phê kopi truyền thống mang đến cơ hội khám phá một trong những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Đảo quốc.

Joo Chiat Road - khu phố rực rỡ sắc màu bậc nhất Singapore

Joo Chiat Road mang đến nhịp khám phá nhẹ nhàng hơn giữa hành trình Singapore. Khu phố nổi bật với những dãy shophouse Peranakan nhiều màu sắc, tạo nên một trong những khung cảnh kiến trúc đặc trưng của Đảo quốc. Dọc tuyến phố là các quán cà phê, tiệm bánh, cửa hàng phong cách sống cùng những quán ăn địa phương. Gia đình có thể thong thả đi bộ, ngắm nhìn những căn shophouse rực rỡ, ghé vào một cửa hàng nhỏ hoặc dừng chân thưởng thức món ăn yêu thích.

Du khách có thể thong thả đi bộ, ngắm nhìn những căn shophouse rực rỡ. Ảnh: Time Out.

Từ những trò chơi sôi động tại Universal Studios Singapore, thế giới tự nhiên ở Bird Paradise đến những khu phố giàu bản sắc như Haji Lane và Joo Chiat Road, các gợi ý trong Pin List của Gia đình Cam Cam trên Google Maps mang đến nhiều lựa chọn cho thành viên ở những độ tuổi khác nhau.

Một buổi sáng tại Tong Ah Eating House có thể mở đầu cho ngày khám phá văn hóa địa phương. Một ngày tại Universal Studios Singapore đem đến giờ phút vui chơi đáng nhớ. Những buổi dạo bộ ở Haji Lane hay Joo Chiat Road lại tạo khoảng thời gian để cả gia đình chậm lại, ngắm nhìn và cảm nhận một Singapore rất khác.

Haji Lane là một trong những khu phố được Gia đình Cam Cam yêu thích nhờ những góc check-in đầy màu sắc. Ảnh: Gia đình Cam Cam.

Gia đình Cam Cam chia sẻ: “Điều cả nhà thích nhất ở Singapore là mỗi ngày đều mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Có ngày cả nhà cùng vui chơi ở các công viên giải trí, có ngày lại thong thả dạo quanh những khu phố đầy sắc màu hay khám phá món ăn sáng địa phương. Chính những trải nghiệm đó đã truyền cảm hứng để chúng tôi tạo nên Google Maps Pin List này. Hy vọng gợi ý này sẽ giúp các gia đình có khởi đầu thuận lợi cho chuyến đi và từ đó tự viết nên hành trình khám phá Singapore theo cách của riêng mình”.

Khám phá My Singapore Favourites để xem trọn bộ danh sách địa điểm được Gia đình Cam Cam tuyển chọn cùng những gợi ý từ các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam khác. Độc giả có thể lưu lại những điểm đến truyền cảm hứng, bổ sung thêm khám phá của riêng mình và bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình Singapore mang dấu ấn của cả gia đình.