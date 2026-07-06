Đội Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026

Đội Helios đến từ Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) vượt qua 439 đội thi để giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 - cuộc thi lần đầu tổ chức tại Việt Nam.

Vượt qua 439 đội thi với gần 1.500 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội Helios gồm 2 thí sinh Pratham Ranjan và Alok Vernekar từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future 2026.

Cuộc thi do ba đơn vị phi lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup (VinTechTalent) đồng tổ chức. Đây là cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á đầu tiên dành riêng cho sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ được tổ chức tại Việt Nam. Vòng chung kết và lễ trao giải diễn ra vào ngày 4/7 vừa qua tại ĐH VinUni.

GS Dương Nguyên Vũ - Trưởng ban giám khảo cuộc thi, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học của trường ĐH VinUni, kiêm Giám đốc Khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc VinUni (bìa phải) và TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup - trao giải nhất cho đội Helios.

Với đề tài “Nền tảng mô phỏng đô thị cho hạ tầng carbon thấp”, đội Helios giành giải nhất trị giá 8.000 USD (hơn 210 triệu đồng).

Theo đó, Helios phát triển nền tảng mô phỏng đô thị ở quy mô cấp quận, cho phép thử nghiệm các phương án như trạm sạc xe điện, phương tiện giao thông công cộng, năng lượng mặt trời hay hạ tầng thích ứng khí hậu, đồng thời đánh giá tác động dự kiến đối với hành vi đi lại, phát thải, chi phí và lưới điện. Qua đó, giải pháp giúp chính quyền lựa chọn dự án đáng đầu tư, hạn chế nguồn lực bị lãng phí cho những phương án kém hiệu quả và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang đô thị carbon thấp.

Đội thi VFluxion được trao giải nhì với dự án nền tảng điều phối năng lượng hai chiều.

Giải nhì trị giá 5.000 USD (gần 132 triệu đồng) được trao cho đội VFluxion, gồm 4 thí sinh Nguyễn Thế Anh, Vũ Thế Vinh, Trần Hùng Vĩ và Đỗ Thị Như Ý đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam.

Giải pháp của đội VFluxion tập trung vào việc kết nối xe điện với hệ thống năng lượng đô thị. Nền tảng cho phép điều phối quá trình sạc và xả điện hai chiều, giúp xe điện vừa sử dụng năng lượng, vừa có thể trở thành nguồn lưu trữ phân tán để hỗ trợ lưới điện khi cần. Qua đó, giải pháp góp phần tối ưu sử dụng năng lượng, ổn định lưới điện và bảo vệ tuổi thọ pin.

Hai đội thi đến từ Việt Nam xuất sắc nhận giải ba của cuộc thi.

Cùng với đó, hai giải ba với mỗi giải trị giá 3.000 USD (gần 79 triệu đồng/giải), được trao cho hai đội đến từ Việt Nam là Future Greener và ALT F4.

Đội Future Greener, gồm thí sinh Nguyễn Nguyên Tâm Như, Trương Đông Hưng, Phạm Hồ Kim Ngân và Bùi Hoài Ngọc đến từ Trường Tài năng UEH.ISB (ĐH Kinh tế TP.HCM) và Đại học FPT (cơ sở TP.HCM), phát triển dự án hướng đến giải quyết thách thức quản lý vòng đời pin xe điện trong bối cảnh số lượng phương tiện điện tăng nhanh, kéo theo nguy cơ pin sau sử dụng bị lưu trữ, thải bỏ hoặc xử lý không an toàn.

Đội ALT F4, gồm thí sinh Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Thành Vinh và Trần Phi Anh Nhật đến từ Trường ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội, ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) và ĐH Bách khoa Hà Nội, giành giải ba với dự án hệ thống cảnh báo sớm xâm nhập mặn.

Hệ thống theo dõi tình trạng nước tại các khu vực cửa sông, dự báo nguy cơ xâm nhập mặn trước 24-72 giờ và gửi cảnh báo trực tiếp bằng tiếng Việt đến điện thoại của nông dân và cán bộ phụ trách. Khoảng thời gian cảnh báo sớm có thể giúp các địa phương kịp thời đóng cống, giữ nước ngọt và điều chỉnh hoạt động tưới tiêu, qua đó giảm thiệt hại mùa vụ, bảo vệ sinh kế nông dân và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng/giải) cho đội Project Gaia (Việt Nam), AVERTIX (Ấn Độ), ReRootSG (Singapore), Forust (Hong Kong, Trung Quốc) và Seekers (Ấn Độ).

Các đội thi được trao giải khuyến khích tại cuộc thi.

Từ 439 đội, 30 đội xuất sắc vào vòng chung kết và trải qua gần ba tháng tuyển chọn, đào tạo. Tại VinUni, các đội có 36 giờ liên tục để phân tích vấn đề, phát triển giải pháp, xây dựng nguyên mẫu và hoàn thiện bài thuyết trình với sự đồng hành của cố vấn chuyên môn.

Nhận định về kết quả chung cuộc, TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết: "Điều khiến chúng tôi tự hào là Asian Hackathon for Green Future 2026 đã cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm hội tụ của tài năng trẻ châu Á trong hành trình đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững".

Gần 100 thí sinh thuộc 30 đội xuất sắc mùa 1 cuộc thi Asian Hackathon for Green Future đã tập trung tại VinUni để cùng tranh tài.

Thông qua việc quy tụ tài năng trẻ từ nhiều quốc gia và lĩnh vực, Asian Hackathon for Green Future hướng đến hình thành không gian hợp tác khu vực, để tri thức, công nghệ và góc nhìn đa dạng có thể gặp gỡ, bổ trợ và phát triển thành giải pháp thực tiễn.

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, cuộc thi sẽ trở lại với mùa thứ hai vào năm 2027 với quy mô và phạm vi địa lý được mở rộng, hướng đến thu hút thêm nhiều tài năng trẻ cùng tham gia kiến tạo giải pháp cho tương lai xanh và bền vững.