Giá điện giảm 2% từ hôm nay

EVN mới đây thông báo giảm giá bán lẻ điện bình quân khoảng 2% so với mức hiện hành, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 1/11.

Giá bán lẻ điện bình quân giảm còn 2.159,9037 đồng/kWh. Ảnh: Việt Linh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Cùng với quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11.

Việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Đồng thời, việc điều chỉnh căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện giá bán điện và các quy định có liên quan.

Việc giảm giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Theo EVN, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, tập đoàn đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện.

Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 31/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã cho biết việc giảm 2% giá bán lẻ điện là một trong 2 giải pháp Chính phủ dự kiến sử dụng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, lãnh đạo Chính phủ cho biết để đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát tối đa 4,5% mà Quốc hội đặt ra, từ đầu năm, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế phí cho xăng dầu.

Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm sẽ tiếp tục dành ra khoảng 4.000 tỷ đồng để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng từ 7% về 0%.

“Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến hết 31/3/2027”, Phó thủ tướng nói.

Việc thực hiện đồng thời hai giải pháp này sẽ tạo dư địa giảm 0,07 điểm % để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách quản lý giá, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp.