Giả danh công an, hẹn nữ sinh làm việc tại quán cà phê

Một đối tượng nam giới trú tại TP Huế vừa bị lực lượng công an địa phương điều tra, bắt giữ về hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả cơ quan tổ chức.

Thông tin từ Công an TP Huế cho biết lực lượng cảnh sát hình sự thuộc đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả cơ quan tổ chức.

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị N.Q. (SN 2004, sinh viên của một trường tại Huế) về việc có một người tự xưng là Hồ Sỹ Nguyên - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Huế, hẹn làm việc tại quán cà phê.

Đối tượng Văn Hữu Long (bìa phải) tại cơ quan công an.

Theo tin báo, người đàn ông này tiếp xúc chị Q., đưa ra giấy tờ ghi là “thẻ Công an” có hình ảnh mặc quân phục, “giấy triệu tập làm việc”, lấy số điện thoại và nhiều lần hẹn nữ sinh viên này tại quán cà phê để làm việc.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế tổ chức lực lượng, xác minh, làm rõ đối tượng này là Văn Hữu Long (SN 1997, trú tại xã Thủy Bằng, TP. Huế)

Tại cơ quan công an, Long khai nhận mục đích giả danh công an để tiếp cận các sinh viên nữ nhằm thực hiện ý đồ xấu. Long còn khai đến cửa hàng photocopy sao chụp giấy tờ, gắn ảnh cá nhân để làm giả thẻ công an và các giấy tờ giả khác.

Công an TP Huế khuyến nghị người dân, cơ quan công an không hẹn giải quyết công việc tại quán cà phê mà mời làm việc tại trụ sở. Nếu phát hiện những vụ việc như nêu trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.