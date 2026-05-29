Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người dân

Trước đó, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị nhóm đối tượng chặn xe, giả danh lực lượng cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ, chiếm đoạt tài sản.
Ba đối tượng giả cảnh sát hình sự bị bắt. Ảnh: Tiền Phong.
Theo thông tin ban đầu, nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường.
Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua”, rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.
Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và đưa 3 đối tượng về làm việc, gồm: Ngô Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (SN 2008, ngụ phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (SN 2004, ngụ phường Cát Lái).
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 18h ngày 27/5, đã nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại rồi giả danh lực lượng cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.
Công an phường An Khánh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
