Bắt giữ giang hồ khét tiếng Ninh Bình trong đường dây cá độ 1.200 tỷ đồng

Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng Kỷ), kẻ có nhiều tiền án và tiếng tăm trong giới giang hồ, bị bắt khi công an mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá trên mạng.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Nam Định bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng Kỷ, sinh năm 1974) để điều tra về hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Nguyễn Kỳ Dũng thường trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Theo cơ quan công an, người này có nhiều tiền án, từng bị xử lý về các tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Trước kia, Dũng được xác định từng cầm đầu một nhóm người hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ trên địa bàn tỉnh Nam Định cũ và có biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi băng nhóm bị lực lượng chức năng triệt xóa, Dũng sống khép kín nhưng vẫn nằm trong diện quản lý, giám sát của cơ quan công an.

Việc bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng mà Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá ngày 18/1/2026.

Theo hồ sơ vụ án, đường dây này có tổng số tiền giao dịch khoảng 1.200 tỷ đồng . Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố 8 bị can, gồm 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 4 bị can về tội đánh bạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thu thập đủ tài liệu, chứng cứ xác định Nguyễn Kỳ Dũng liên quan hoạt động đánh bạc với những kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá nói trên. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Dũng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Kỳ Dũng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng tiền mặt, 15 chỉ vàng cùng một số tài liệu, vật chứng.

Trong quá trình bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng có biểu hiện chống đối, không hợp tác, không thừa nhận hành vi vi phạm và từ chối ký các biên bản tố tụng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của người này.

Các lệnh bắt giữ, khám xét đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê chuẩn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những kẻ liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn này.