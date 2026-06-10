Giả danh cán bộ đất đai, lừa hơn 10 tỷ đồng của hàng chục người

Lợi dụng vỏ bọc “cán bộ văn phòng đăng ký đất đai”, đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, từ đó nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên tại phiên toà. Ảnh: VTC News.

Ngày 10/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất và cần tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, mặc dù không còn là nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), nhưng Nguyên vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân.

Nguyên tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng và có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, sang tên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, nhiều người đã giao tiền cùng hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Nguyên để nhờ thực hiện các thủ tục đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Võ Nguyễn Hoàng Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 10,45 tỷ đồng của 37 bị hại trên địa bàn TP Huế.

Không chỉ vậy, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên còn sử dụng một phiếu thu giả có đóng dấu của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú nhằm tạo lòng tin cho bị hại. Với thủ đoạn này, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt 178,84 triệu đồng của chị Trương Thị Thủy.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Nguyên đã sử dụng một phần để trả nợ theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”, trả lại một phần cho một số bị hại nhằm kéo dài thời gian bị phát hiện, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù.