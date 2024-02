Giá căn hộ tại Bình Dương giảm mạnh

Một số căn hộ tại Bình Dương đang được giảm giá 10-20% so với thời đỉnh điểm. Theo chuyên gia, tình trạng này là hệ quả do có quá nhiều nguồn cung trong thời gian ngắn.

Cách đây không lâu, gia đình anh Lý Khải (32 tuổi, nhân viên ngân hàng) vừa mua được một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Citadines trên quốc lộ 13, Thuận An, Bình Dương với 1,05 tỷ đồng . Trong khi trước đó một năm, giá căn này lên đến 1,6 tỷ đồng .

"Lúc đầu tôi dự tính ăn Tết xong mới mua, nhưng vô tình được người quen giới thiệu căn này với giá mềm hơn so với thị trường. Hơn nữa, chủ nhà cũng đang cần tiền gấp nên mới có giá hời như vậy", anh chia sẻ.

Nhiều căn hộ giảm giá 10-20%

Trước khi xuống tiền mua căn này, anh Khải cho biết đã cùng vợ xem qua rất nhiều căn khác nhau ở Bình Dương. Có những căn giá phù hợp thì chất lượng nhà và tiện ích lại quá tệ, còn căn vừa mắt thì giá lại quá cao.

Tương tự, gia đình chị Ngọc Nhung (TP.HCM) mới đây cũng vừa chốt một căn hộ 2 phòng ngủ 64 m2 tại dự án Happy One Phú Hòa (Thủ Dầu Một, Bình Dương) với giá dưới 1,6 tỷ đồng .

Theo lời chị kể, căn này được chủ nhà mua vào tháng 7 năm ngoái với giá 2 tỷ đồng , chị Nhung thấy môi giới rao bán 1,7 tỷ đồng , giảm 300 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc này gia đình chưa có tiền nên không mua.

"Đến cuối năm ngoái, môi giới lại tiếp tục rao bán giảm thêm 100 triệu đồng, còn 1,6 tỷ. Lúc này tôi mới bắt đầu liên hệ đi xem nhà và xin chủ nhà giảm thêm lộc", chị nói và cho biết căn hộ chi vừa mua là nhà mới, chưa qua sử dụng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại dự án trên, các căn hộ đều đang được rao bán với giá 10-20% so với thời đỉnh điểm. Trong đó, căn studio full nội thất có giá khoảng 1 tỷ đồng , căn 2 phòng ngủ khoảng 50 m2, dao động 1,2- 1,4 tỷ đồng .

Nhiều căn hộ tại Opal Skyline cũng đang được rao bán giảm giá so với thời kỳ đỉnh điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Là môi giới chuyên bán và cho thuê căn hộ tại Bình Dương, chị Ngọc Lý cho biết giá sang tay chung cư tại Bình Dương hiện đã giảm khá nhiều so với trước đó.

Riêng với dự án City Tower (Thuận An, Bình Dương) mà chị đang bán, giá đã giảm 200-700 triệu/căn so với thời kỳ đỉnh điểm. Hiện các căn hộ tại đây đang dao động khoảng 19-21 triệu đồng/m2.

"Mặc dù giá giảm khá nhiều, nhưng tình hình giao dịch vẫn rất ảm đạm. Từ năm ngoái đến nay, thu nhập của tôi chủ yếu đến từ việc cho thuê căn hộ, chứ lượng giao dịch bán nhà đã giảm 50-60% so với trước đây", chị nói thêm.

Thực tế, thống kê trên Batdongsan cũng cho thấy nhiều căn hộ tại các dự án ở Bình Dương đang có xu hướng giảm giá trong thời gian qua. Điển hình như căn hộ tại Opal Skyline giảm 18%, City Tower giảm 13%, Astral City giảm 11%, Eco Xuân - Lái Thiêu giảm 12%, Happy One Phú Hòa giảm 12%, Happy One Central giảm 17%... so với quý IV/2022. Còn nếu so với thời kỳ đỉnh điểm, một số căn hộ còn giảm sâu hơn nữa.

Quá nhiều nguồn cung trong thời gian ngắn

Nói với Tri Thức - Znews, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận Phát triển nhà ở CBRE Việt Nam, cho rằng việc giảm giá căn hộ tại Bình Dương là do kết quả trong một giai đoạn ngắn thị trường này từng tăng giá rất cao.

Theo ông, vào thời điểm 2020 khi nguồn cung căn hộ tại TP.HCM sụt giảm nghiêm trọng, các dự án tại Bình Dương bắt đầu thi nhau mọc lên với mức giá liên tục tăng. Do vậy, khi thị trường khó khăn, những căn hộ có chất lượng vị trí, thiết kế... không xuất sắc sẽ khó giao dịch, kéo theo hiện tượng giảm giá.

"Tôi không đánh giá Bình Dương có giá trị thấp hơn TP.HCM, tuy nhiên nhu cầu căn hộ tại Bình Dương trước đây đều chủ yếu là mua để đầu tư. Mà khi thị trường biến động, nhà đầu tư bị ảnh hưởng đầu tiên, cho nên giá căn hộ tại Bình Dương bị ảnh hưởng không có gì lạ", ông bổ sung.

Còn theo bà Giang Huỳnh, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và S22M của Savills TP.HCM, giá các căn hộ giảm sâu chủ yếu do người mua kẹt tài chính và không theo được tiến độ thanh toán. Do vậy, những căn hộ giảm giá cũng thường rơi vào các dự án mà chủ đầu tư gặp vấn đề về tài chính hoặc pháp lý, dừng xây dựng.

"Tuy nhiên, xu hướng này chỉ diễn ra cục bộ. Những dự án tốt về vị trí, tiến độ xây dựng, pháp lý và chất lượng phát triển sẽ không giảm sâu như vậy", bà nhấn mạnh.

Những dự án tốt về vị trí, tiến độ xây dựng, pháp lý và chất lượng phát triển sẽ không giảm góa sâu Bà Giang Huỳnh, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và S22M của Savills TP.HCM

Trong tương lai, bà Giang cho rằng các dự án mới sẽ khó thiết lập mặt bằng giá cao vượt trội so với các dự án lân cận như giai đoạn 2018-2019 khi nguồn cung còn ít. Tuy nhiên, với triển vọng nguồn cầu nhà ở tốt, giá bán sẽ không giảm.

"Một lý do khác cũng khiến giá khó giảm là chi phí xây dựng và phát triển dự án ngày càng tăng. Thêm vào đó, chủ đầu tư sẽ quan tâm hơn đến chất lượng phát triển và tiện ích dự án", bà nói.

Theo bà, giá bán sơ cấp tại Bình Dương trong thời gian tới sẽ tăng nhẹ do chi phí phát triển tăng. Còn giá chuyển nhượng vẫn xuất hiện tình trạng giảm nhẹ trong ngắn hạn do nguồn cung bàn giao tăng trong khi thị trường ảm đạm. Tuy nhiên, giá sẽ ổn định trong dài hạn khi nhu cầu nhà ở tốt trở lại.

Về nhu cầu mua nhà tại Bình Dương, ông Kiệt lại cho rằng khách hàng sẽ ưu tiên các yếu tố về vị trí và giá trị nhiều hơn so với việc họ tin tưởng tăng giá đột phá. Do vậy, chủ đầu tư muốn bán được sản phẩm cũng phải chấp nhận điều chỉnh giá bằng chính sách bán hàng tương ứng. Khi đó thị trường mới quay về giá trị thật của nó.