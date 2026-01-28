Giả cán bộ yêu cầu làm sạch dữ liệu sổ đỏ để lừa đảo

Các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời của cơ quan Nhà nước, gọi điện thoại, nhắn tin hoặc tiếp cận người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ liên quan để lừa đảo.

Công an phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn phường xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới. Theo đó, các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước như văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, tài nguyên - môi trường, công an… gọi điện thoại, nhắn tin cho người dân để "rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký đất đai", từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giấy mời do các đối tượng làm giả.

Đáng chú ý, để lấy lòng tin, các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời của cơ quan nhà nước, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng thông báo hồ sơ đất đai có sai sót, chưa đồng bộ dữ liệu, cần xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu… để tránh bị xử phạt, thu hồi giấy tờ hoặc gặp khó khăn khi giao dịch.

Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã OTP, hoặc yêu cầu nộp phí xử lý hồ sơ. Một số trường hợp gửi đường link giả mạo để người dân đăng nhập, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Công an phường Trà Vinh khẳng định cơ quan Nhà nước không thực hiện việc rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, cũng không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thủ tục liên quan đến đất đai đều được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Công an địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu như trên. Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với công an, cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.