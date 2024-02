Giá Bitcoin áp sát mốc 53.000 USD

Giá Bitcoin trong ngày 19/2 hồi phục mạnh lên mốc 52.450 USD/BTC, sau giai đoạn ngắn điều chỉnh xuống dưới mốc 51.000 USD.

Giá Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 52.450 USD/BTC. Ảnh: Startup Info.

Theo CoinMarketCap, giá Bitcoin đã tăng 1,5% vào ngày 19/2, qua đó hồi phục lên mốc 52.450 USD /BTC. Trước đó, “vàng kỹ thuật số” - cách gọi của những nhà đầu tư yêu chuộng Bitcoin - đã có một đợt điều chỉnh nhẹ xuống 50.700 USD /BTC sau khi áp sát mốc 53.000 USD , mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.

Trong vòng 7 ngày qua, giá Bitcoin đã tăng gần 9%. Vốn hóa của đồng tiền số qua đó giữ vững mốc trên 1.000 tỷ USD , chiếm 1/2 quy mô của toàn thị trường tiền mã hóa.

Tương tự Bitcoin, các đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới cũng được hưởng lợi từ đà phục hồi này, đơn cử như Ethereum tăng 4,5% trong 24 giờ qua, Solana tăng 4%, XRP tăng 1,6%, Avalanche tăng 1,4% hay Dogecoin tăng 3,4%.

Chỉ số tâm lý của CoinMarketCap cũng liên tục tăng lên kể từ đầu tháng 2 và hiện duy trì ở ngưỡng tham lam.

Giá Bitcoin bật tăng ngày 19/2. Ảnh: CoinMarketCap.

Đợt tăng giá của thị trường tiền mã hóa có diễn biến trái ngược với chứng khoán Mỹ. Sau khi kết thúc phiên giao dịch vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), cả 3 chỉ số chính gồm Dow Jones (-0,37%), S&P 500 (-0,48%) và Nasdaq (-0,82%) đều điều chỉnh.

Theo Economics Times, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bắt đầu trở lại với tiền mã hóa dù không còn vội vã như giai đoạn tăng trưởng nóng cách đây 3 năm trước.

Tại Coinbase, sàn giao dịch tiền số lớn nhất Mỹ, doanh thu giao dịch ròng của người dùng đã tăng 60% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ và 80% so với quý III trước đó. Trong khi đó, nền tảng Robinhood ghi nhận khối lượng tiền mã hóa giao dịch trong tháng 12 đã tăng 242% so với một năm trước. Đây chỉ là những dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người vốn đã mất hàng tỷ USD sau khi thị trường sụp đổ vào năm 2022, có thể bắt đầu quay trở lại.

Giá Bitcoin đã tăng 157% vào năm 2023 nhờ động lực từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đối với các quỹ ETF. Mặc dù giá Bitcoin đã giảm sau khi ETF được phê duyệt, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về đà tăng của tiền mã hóa trong năm nay.