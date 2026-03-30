Ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới, Hà Nội khuyến cáo biến thể 'Ve sầu'

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 29 trường hợp mắc Covid-19, không có ca không qua khỏi, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 là 5 ca).

Đặc biệt, thời gian gần đây, biến thể Covid-19 mới BA.3.2, còn được gọi là "Ve sầu" (Cicada) là nhánh phụ của biến thể Omicron đang được theo dõi về khả năng lây lan. Trước thông tin này, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe.

Cũng theo thông tin từ CDC Hà Nội, trong tuần ghi nhận 233 trường hợp mắc tay chân miệng tại 91 phường, xã; trong đó có Đoài Phương, Phù Đổng, Phú Diễn, Tiến Thắng, Mỹ Đức, Đông Anh..., tăng 46 trường hợp so với tuần trước (187 trường hợp).

7 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 7 phường, xã, giảm 3 trường hợp so với tuần trước (10 trường hợp). Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 181 trường hợp, 0 ca tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (199/0), bệnh nhân ghi nhận tại 72 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 01 ổ dịch hiện tại đã kết thúc hoạt động.

Hà Nội không ghi nhận ổ dịch dại trên chó, mèo. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó tại Hạ Bằng và Hòa Lạc. Tất cả người phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, sức khỏe bình thường.

14 trường hợp mắc sởi tại 12 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 134 trường hợp tại 76 phường, xã. Số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (1.247/0).

4 trường hợp mắc ho gà tại Hạ Bằng, Hà Đông, Chuyên Mỹ, Sóc Sơn; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 17 trường hợp tại 15 phường, xã. Số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (12/0). CDC Hà Nội nhận định bệnh sởi, ho gà tiếp tục ghi nhận rải rác các trường hợp mắc, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vắc xin hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Dự báo có thể tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Trước lo ngại về biến thể mới Ve sầu của virus SARS-CoV-2, CDC Hà Nội thông tin SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người, môi trường kín như trường học, cơ sở y tế.

Các chuyên gia y tế nhận định, sự xuất hiện của các biến thể mới là quy luật tiến hóa tự nhiên của virus. Vì vậy, việc duy trì hệ thống giám sát dịch tễ và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng, cần thiết.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin về biến thể mới BA.3.2, nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh. Bên cạnh đó, việc khử khuẩn cần được thực hiện thường xuyên thông qua rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại và các thiết bị cá nhân.

Người dân cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trường hợp mắc bệnh nhẹ, cần nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và điều trị triệu chứng theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực…, cần liên hệ cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.