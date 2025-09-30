Gen Z nâng tầm chất lượng và không gian sống với thiết bị thông minh

Được đánh giá là “bước nhảy vọt” trong công cuộc nấu nướng, nồi chiên không dầu đã có mặt ở hầu hết căn bếp hiện đại nhờ tính tiện lợi và tốt cho sức khỏe. Với giá thành chỉ từ hơn 1 triệu đồng, không quá khi nói đây là món đồ gia dụng “quốc dân”. Hoạt động theo cơ chế lưu thông khí nóng cực nhanh, nồi chiên không dầu giúp món ăn được nấu chín mà không cần hoặc chỉ sử dụng rất ít dầu mỡ so với các phương pháp truyền thống.

Bên cạnh giảm lượng chất béo và calo phù hợp lối sống lành mạnh, nồi chiên không dầu còn có thể làm nóng/chín thức ăn nhanh chóng và dễ dàng, hướng đến những Gen Z có lối sống năng động hay gia đình hiện đại thiếu thời gian nấu nướng. Ngoài chiên, sản phẩm còn có thể dùng để nướng, rán, sấy khô thực phẩm hoặc thậm chí làm bánh. Chế độ tự ngắt điện giúp đảm bảo an toàn cho người dùng, trong khi việc vệ sinh cũng rất dễ dàng.

Robot dọn vệ sinh với khả năng vừa hút bụi, vừa lau nhà được lòng cả những gia đình trẻ hiện đại lẫn Gen Z đam mê trải nghiệm các thiết bị công nghệ, đặc biệt ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Xuất hiện tại thị trường Việt Nam cách đây khoảng hơn 5 năm, robot dọn vệ sinh từng bị xem là “xa xỉ phẩm”, trước khi các hãng công nghệ ra mắt những sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung dễ tiếp cận hơn.

Với robot dọn vệ sinh, việc nhà không còn là cơn ác mộng, trong khi các gia chủ nuôi chó, mèo cũng có thể yên tâm với hiện tượng lông rụng khắp sàn nhà. Ngày nay, bên cạnh tự động điều hướng để hút bụi và lau nhà, robot dọn vệ sinh còn được tích hợp nhiều tính năng mới như cảm biến 3D tránh vật cản, nhận diện vết bẩn bằng AI, hệ thống quạt, sấy, thu gom rác, thoát nước... công nghệ cao.

Máy rửa bát từng vấp phải nhiều hoài nghi về việc có phù hợp lối sống người Việt hay không, đặc biệt khi nếu muốn lắp đặt món đồ gia dụng này, gia chủ phải tính toán kỹ lưỡng từ khâu thiết kế căn bếp, chưa kể giá thành lớn từ 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày càng nhiều gia đình trẻ hiện đại hoặc đông thành viên có xu hướng đầu tư máy rửa bát để dành thời gian nghỉ ngơi, làm việc... dần chứng minh đây là món đồ lý tưởng trong căn bếp.

Do không trực tiếp cảm nhận bát đĩa trong quá trình rửa, nhiều người dùng không tin máy có thể làm sạch tốt. Dù vậy, hệ thống vòi phun áp lực cao cùng nước nóng được duy trì trên 60 độ C có thể làm sạch tốt hơn đáng kể. Theo nhiều thử nghiệm, việc sử dụng máy rửa bát cũng tiết kiệm nước hơn nhiều so với rửa bằng tay thông thường.

Không chỉ góp phần nâng cấp không gian sống, đèn thông minh còn trở thành giải pháp được nhiều người trẻ lựa chọn để bảo vệ mắt nhờ khả năng thay đổi màu sắc và cường độ chiếu sáng. Điểm đặc biệt của món đồ nội thất này là có thể điều khiển qua ứng dụng smartphone hoặc tablet thay vì các loại đèn chiếu sáng bật - tắt bằng công tắc đơn thuần. Tùy theo tâm trạng, gia chủ có thể điều chỉnh ánh sáng để tạo không gian gia đình ấm cúng hay tiệc tùng sôi động.

Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, nên điều hòa không khí đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe. Một trong những thương hiệu người dùng nên cân nhắc sử dụng là Daikin. Với dòng sản phẩm điều hòa dân dụng năm 2025, người dùng có thể thoải mái điều chỉnh linh hoạt qua ứng dụng thông minh D-Mobile trên điện thoại di động - điểm chạm đa tác vụ giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, cài đặt cá nhân... - tạo nên sự tiện lợi tối đa.

Điều hòa không khí Daikin thế hệ mới mang đến cho người dùng sự tiện nghi thông qua hệ thống tính năng đa tiện ích. Không chỉ sở hữu tính năng Humi Comfort giúp kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65% (*), điều hòa Daikin còn vận hành êm ái với độ ồn chỉ 19 dB tương đương tiếng lá rơi. Hệ thống điều khiển D-Mobile trên điện thoại hay remote điều hòa cũng được tối ưu hóa để đảm bảo sự tiện lợi, giúp người dùng thay đổi không khí dễ dàng theo ý muốn.

Daikin cũng rất thấu hiểu mong muốn của người dùng trong việc biến điều hòa nhiệt độ không chỉ là đồ gia dụng, mà còn như món nội thất tôn lên vẻ đẹp của căn nhà. Đó là lý do hãng sử dụng ngôn ngữ thiết kế với đường cong tinh tế, bo tròn mềm mại để tạo nên sự hài hòa và dễ phối hợp nhiều phong cách nội thất. Cạnh bên của sản phẩm mới được bo tròn uyển chuyển, trong khi bề mặt chính của máy phủ lớp sơn trắng matte, giúp tôn vẻ trang nhã, sang trọng. Với dòng FTKF, cạnh hông mang sắc xám hiện đại; với dòng FTKB lại là gam trắng lịch lãm tinh tế. Quan trọng hơn, Daikin luôn đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu. Điều này được minh chứng bằng việc tạo ra một hệ sinh thái không khí lý tưởng mà không cần máy hút ẩm, tạo sương hay thiết bị khử mùi khác.

Daikin triển khai đồng thời 2 chương trình ưu đãi nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái và tiết kiệm hơn cho người dùng. Gói bảo vệ và chăm sóc hậu mãi toàn diện giúp người dùng yên tâm với nhiều lợi ích thiết thực: Tổng thời gian bảo vệ tới 3 năm với chi phí cạnh tranh từ 559.000 đồng; vệ sinh và bảo dưỡng chuyên sâu 15 bước theo tiêu chuẩn Nhật Bản; phiếu giảm giá đến 50% cho lần vệ sinh tiếp theo… Đồng thời, Daikin hợp tác nhiều đối tác tài chính uy tín, hỗ trợ khách hàng mua điều hòa trả góp với lãi suất ưu đãi và thủ tục nhanh gọn, giúp việc sở hữu thiết bị chất lượng trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

(*) 65%RH là mức độ ẩm mục tiêu. Giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.