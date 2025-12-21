Gần 95.000 khán giả 'cháy' hết mình trong Y-Concert tại Ocean City

Từ sáng sớm 20/12, các trục đường hướng về Ocean City đã nườm nượp dòng người và phương tiện khắp nơi đổ về. Hạ tầng giao thông rộng rãi, phân luồng mạch lạc giúp khán giả từ nhiều tỉnh, thành tiếp cận khu vực tổ chức thuận tiện, không xảy ra ùn tắc như thường thấy tại các sự kiện đông người. Bên trong khuôn viên, công tác tổ chức được triển khai bài bản. Khu vực check-in, an ninh, y tế và dịch vụ được bố trí hợp lý, đảm bảo dòng người di chuyển liên tục, an toàn suốt nhiều giờ diễn ra chương trình.