Gần 95.000 khán giả 'cháy' hết mình trong Y-Concert tại Ocean City

Y-Concert diễn ra từ 14h ngày 20/12 và kéo dài đến 0h25 ngày 21/12 tại Ocean City, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng. Đây được đánh giá là concert quy mô lớn bậc nhất tại Việt Nam.
Từ sáng sớm 20/12, các trục đường hướng về Ocean City đã nườm nượp dòng người và phương tiện khắp nơi đổ về. Hạ tầng giao thông rộng rãi, phân luồng mạch lạc giúp khán giả từ nhiều tỉnh, thành tiếp cận khu vực tổ chức thuận tiện, không xảy ra ùn tắc như thường thấy tại các sự kiện đông người. Bên trong khuôn viên, công tác tổ chức được triển khai bài bản. Khu vực check-in, an ninh, y tế và dịch vụ được bố trí hợp lý, đảm bảo dòng người di chuyển liên tục, an toàn suốt nhiều giờ diễn ra chương trình.
Đông đảo khán giả đã có mặt tại Ocean City từ sớm để check-in, mua sắm, ăn uống và trải nghiệm hoạt động giải trí. Hàng trăm gian hàng ẩm thực, dịch vụ tại các khu phố thương mại và Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City hoạt động hết công suất. Việc vừa vui chơi trọn vẹn, vừa “cháy” hết mình cùng concert ngay tại điểm đến mang đến lợi thế hiếm có, giúp Ocean City khác biệt so với địa điểm tổ chức show truyền thống.
Không chỉ đến xem rồi rời đi, nhiều khán giả chọn Ocean City làm điểm dừng chân cho cả cuối tuần. Từ chiều 19/12, các nhóm bạn đã đặt homestay, thong thả vui chơi, khám phá “thành phố lễ hội” trước khi hòa mình vào siêu concert hôm sau. Ban tổ chức bố trí nhiều cổng và quầy check-in, giúp hàng chục nghìn người vào sân nhanh chóng; khâu kiểm soát vận hành bài bản, đảm bảo trải nghiệm liền mạch suốt 10 giờ trình diễn.
Từ 14h ngày 20/12, khu vực sân khấu đã kín chỗ. Không gian rộng, thoáng, mặt bằng lớn giúp khán giả ngồi nghỉ, di chuyển, thậm chí “camping” cả ngày mà không cảm thấy ngột ngạt.
Y-Concert được thiết kế thành 2 set diễn khác biệt. Từ 14h đến 18h là “sân khấu trình diễn cá nhân” với các tiết mục solo, kết hợp và set DJ sôi động. Còn từ 19h đến khuya là “sân khấu hòa ca”, nơi toàn bộ nghệ sĩ cùng hội tụ trong những tiết mục được khán giả yêu thích. Cấu trúc này biến Y-Concert thành hành trình trải nghiệm liền mạch, thay vì chỉ là đêm diễn thông thường.
Y-Concert diễn ra trong không gian rộng lớn, cho phép nhà tổ chức dàn dựng concert tầm vóc quốc gia, quốc tế và thỏa sức sáng tạo mà không bị giới hạn bởi mặt bằng hay tầm nhìn. Song song là mô hình vận hành nhiều lớp của Ocean City, với gần 600 nhân sự an ninh vòng trong - vòng ngoài do Vinhomes bố trí xuyên suốt, đảm bảo an toàn, trật tự và ổn định giao thông. “Lực lượng an ninh Ocean City thân thiện, tận tình hỗ trợ khi du khách cần giúp đỡ. 10 điểm không có nhưng”, chị Hằng Nga (Quảng Ninh) chia sẻ.
Bên cạnh đó, khoảng 250 nhân sự vệ sinh của Vinhomes túc trực liên tục, giữ không gian sạch sẽ, gọn gàng dù hàng chục nghìn khán giả ăn uống, sinh hoạt suốt nhiều giờ. “Tôi đã tham dự nhiều concert ngoài trời, nhưng hiếm sự kiện nào quy mô lớn mà công tác an ninh và vệ sinh đều được đảm bảo tốt như hôm nay”, Thanh Tâm (Hà Nội) chia sẻ.
Ocean City còn ghi điểm với người hâm mộ nhờ bài toán giao thông và hậu cần. Toàn bộ khu vực đỗ xe được quy hoạch ngay trong khu đô thị và miễn phí cho mọi loại phương tiện. Dịch vụ đưa đón với taxi công nghệ Xanh SM được phép tiếp cận trực tiếp khu vực lối ra, trong khi hệ thống VinBus phục vụ miễn phí đến 3h sáng, giúp khán giả ra về nhanh chóng, trật tự và không tạo áp lực giao thông.
Khi concert khép lại, Ocean City vẫn duy trì nhịp vận hành sôi động với hệ sinh thái lưu trú, vui chơi và dịch vụ, cho phép khán giả nghỉ lại, tận hưởng trọn vẹn cuối tuần. Không phải ngẫu nhiên nơi đây liên tục được lựa chọn cho các sự kiện quy mô lớn, từ chuỗi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai với hơn 230.000 khán giả đến world tour của G-Dragon thu hút trên 100.000 người trong 2 đêm. Việc Yeah1 3 lần liên tiếp chọn Ocean City làm địa điểm tổ chức concert cho thấy sức hút của một không gian sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh, dần trở thành “tọa độ” quen thuộc của các siêu nhạc hội trên bản đồ giải trí Việt Nam.