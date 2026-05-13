Gần 90% người dân mong muốn công chức Nhà nước nâng cao năng lực

Theo Báo Cáo Chỉ số SIPAS 2025, 88,65% người dân được khảo sát có mong muốn nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính Nhà nước.

Bộ Nội vụ vừa công bố báo cáo Chỉ số hài lòng (SIPAS) của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2025.

Năm 2025, phiếu khảo sát được gửi đến 36.000 người dân tại 1.440 thôn, tổ dân phố của 720 xã, phường, đặc khu trên cả nước. Kết quả thu về 35.649 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 99,03%.

Xây dựng bộ chỉ số cho phạm vi cả nước

Bộ Nội vụ cho biết, ý kiến phản hồi của người dân được tổng hợp, phân tích, xây dựng thành một bộ chỉ số gồm 37 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá, 51 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân.

Bộ chỉ số này được xây dựng cho phạm vi cả nước nói chung và cho từng tỉnh, thành phố nói riêng.

Năm 2025, nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước được đo lường trên 10 nội dung liên quan việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công. Kết quả đo lường cho thấy mức độ mong đợi của người dân đối với 10 nội dung dao động trong khoảng 86,22 - 88,65%

Trong đó, phần lớn người dân mong mỏi nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền...

Bộ Nội vụ cho hay, các nội dung được người dân mong đợi nhiều nhất năm 2025 cũng tương đồng năm 2024 và năm 2023.

So sánh kết quả của 34 tỉnh, thành phố năm 2025, có thể thấy sự chênh lệch không quá lớn về nhu cầu, mong đợi của người dân đối với việc nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, dao động trong khoảng 79,38 - 92,91%.

Gần 90% công chức không sách nhiễu người dân

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2025 đạt 83,09%. Bên cạnh đó, 77,92-91,12% số người được khảo sát hài lòng với sự phục vụ tại 34 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy vẫn còn tình trạng tiêu cực của công chức trong giải quyết công việc cho người dân.

Năm 2025, 89,09% người dân tham gia khảo sát cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 11,05% cho rằng có một số công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 0,96% cho rằng có nhiều công chức gây phiền hà sách nhiễu.

"Trong khi đó, 89,49% người dân được khảo sát cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết; 8,88% cho rằng có một số người dân phải đưa tiền và 1,63% cho rằng có nhiều người dân phải đưa tiền. Cảm nhận của người dân về sự sách nhiễu, tiêu cực của công chức năm 2025 có sự tăng nhẹ so với năm 2023, 2024", báo cáo nêu rõ.

Qua khảo sát, Bộ Nội vụ cho biết cả 34 tỉnh, thành phố đều nhận được ý kiến của người dân tham gia khảo sát cho rằng có một số công chức gây phiền hà, sách nhiễu.

Bên cạnh đó, sự hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính được đo lường trên 4 nội dung: Quy định thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa dễ thấy, dễ hiểu; Người dân được yêu cầu nộp hồ sơ giải quyết thủ tục đúng theo quy định; Người dân được yêu cầu nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định; Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng theo quy định.

Kết quả đo lường năm 2025 cho thấy gần 84% người dân hài lòng đối với việc niêm yết công khai quy định thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa dễ thấy, dễ hiểu. Việc người dân được yêu cầu nộp hồ sơ đúng quy định được đánh giá đạt 83,32%. Ngoài ra, gần 83% người dân đánh giá thời hạn giải quyết thủ tục đúng quy định..

Mức độ hài lòng của người dân của 34 tỉnh, thành phố đối với 4 nội dung đo lường về thủ tục hành chính dao động trong khoảng 76,28-91,72%; đối với thủ tục hành chính nói chung dao động trong khoảng 76,77-91,58%.

3 tỉnh, thành phố có mức độ hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính nói chung cao nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, ngược lại 3 tỉnh thấp nhất là Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Trị.