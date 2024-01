Gần 54.000 doanh nghiệp đóng cửa trong tháng 1

Ngay trong tháng đầu năm, trong khi cả nước có 27.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động thì cũng có 53.900 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường.

Trong tháng 1, có hơn 2.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 2% so với tháng trước và tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thị trường còn có 13.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Mỗi ngày có gần 1.800 doanh nghiệp đóng cửa

Tuy nhiên, cũng trong tháng đầu năm, đã có tới 43.900 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng hơn 25% so với cùng kỳ 2023 và gần 7.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14%.

Ngoài ra, giai đoạn này còn ghi nhận hơn 2.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 53.900 doanh nghiệp, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân mỗi ngày có gần 1.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1 ước đạt 31.100 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/1 đạt gần 2,4 tỷ USD , tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1 ước đạt 1,48 tỷ USD , tăng 9,6%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/1 đạt gần 2,4 tỷ USD . Ảnh: Việt Linh.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng đầu năm có 11 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 16,2 triệu USD , gấp 9,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

CPI tăng 3,37%

Theo báo cáo của cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,31% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng 1 tăng 3,37%, lạm phát cơ bản tăng 2,72%.

Một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính khiến chỉ số CPI tháng 1 tăng.

Cũng trong tháng đầu năm, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/1, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.014 USD /ounce, giảm 1,23% so với tháng 12/2023 do đồng USD mạnh lên và thời điểm cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó dự đoán.

TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI CÁC THÁNG TRONG NĂM 2023-2024 Nguồn: Tổng cục Thống kê. Nhãn 6/2023 7 8 9 10 11 12 1/2024 Tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước % 2 2.06 2.96 3.66 3.59 3.45 3.58 3.37

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng trước Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 1 tăng gần 3% so với tháng 12/2023 và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời điểm, giá USD bình quân trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 24.555 đồng/USD. Chỉ số giá USD tháng 1 tăng 0,5% so với tháng 12/2023 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết trong nửa đầu tháng 1 (từ ngày 1/1 đến hết ngày 15/1), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt hơn 29 tỷ USD , tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 4%, nhập khẩu tăng 7%.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ xuất siêu 0,38 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,73 tỷ USD ). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,2 tỷ USD ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu gần 1,6 tỷ USD .