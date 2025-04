Gần 4.800 ha rừng ở Cà Mau có nguy cơ cháy cấp cực kỳ nguy hiểm

Theo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 36.323 ha/45.765 ha rừng (cây tràm, keo lai) ở U Minh Hạ và cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối đang trong tình trạng khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy.

Tính đến ngày 11/4, diện tích rừng dự báo nguy cơ cháy cấp 4 (cấp nguy hiểm) là 20.138 ha, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) gần 4.800 ha và dự báo diện tích này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới; trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai, Sở Chỉ huy thời chiến, Trung tâm Giống nông nghiệp Cà Mau..., có nhiều diện tích rừng dự báo cấp cháy cực kỳ nguy hiểm.

Nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Thời gian tới, khi có nhiều kênh, mương trữ nước trong lâm phần khô cạn nguồn nước thì công tác chữa cháy rừng sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho hay biện pháp được đặt lên hàng đầu là lấy phòng ngừa là chính, chữa cháy phải được thực hiện từ sớm, từ cơ sở; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là các hoạt động đốt đồng, dùng lửa để xử lý thực bì, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng cao, đặc biệt trong những thời điểm thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ động bố trí lực lượng ứng trực 24/24 trong suốt thời gian cao điểm của mùa khô; đồng thời yêu cầu các chủ rừng thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Việc đặt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng lên hàng đầu không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà còn đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Riêng đối với khu vực rừng của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai và rừng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ trực tiếp quản lý cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không để người dân vào rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với công an, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các đơn vị chủ rừng, hộ gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy rừng.

Tỉnh nghiêm cấm việc hầm than, tự ý đốt đất sản xuất trong và ven rừng trong thời gian cao điểm mùa khô. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất rừng U Minh Hạ tuyệt đối phải tuân thủ chấp hành tốt quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm còn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2024-2025.

