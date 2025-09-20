Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gần 4.000 sinh viên tham gia Unitour 'A.I thực chiến'

  • Thứ bảy, 20/9/2025 14:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chuỗi sự kiện Unitour 2025 ba miền Bắc - Trung - Nam của chương trình "A.I thực chiến" đã chính thức khép lại với sự tham gia của tổng cộng gần 4.000 sinh viên.

Chuỗi sự kiện được tổ chức tại Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút gần 4.000 sinh viên tham gia. Chỉ chưa đầy 2 tuần phát động, đã có hơn 40 đội dự thi từ các trường đại học đăng ký và gửi hồ sơ tham gia A.I thực chiến về Ban tổ chức.

Một trong những điểm hấp dẫn thí sinh là giải thưởng lớn chưa từng có từ đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ độc quyền Techcombank, bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, học bổng du học về AI trị giá lên đến 1 triệu USD, cơ hội việc làm tại Techcombank và hệ sinh thái để trở thành triệu phú USD dưới tuổi 30.

Techcombank anh 1

Đại học Bách Khoa bùng nổ đơn đăng ký "A.I thực chiến".

Tham gia cuộc thi, các thí sinh còn có cơ hội gặp gỡ và được huấn luyện bởi những chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, được tham gia chương trình ươm tạo, tiếp cận kho dữ liệu mở quốc gia để giải quyết các "bài toán dữ liệu" và phát triển sản phẩm.

Sau cuộc thi, ban tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành trong hành trình ươm tạo, hướng tới những mô hình startup công nghệ thành công, góp phần xây dựng nguồn nhân lực AI chất lượng cao cho quốc gia và doanh nghiệp.

Sức nóng của "A.I thực chiến" lan tỏa tới Unitour Đại học Bách Khoa Hà Nội khiến cả hội trường hơn 2.000 sinh viên không một chỗ trống. Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm để có cơ hội giao lưu, kết nối, tham gia thử thách với AI cùng các hoạt động trải nghiệm tương tác thú vị.

Techcombank anh 2

Giải thưởng lớn chưa từng có từ nhà tài trợ độc quyền Techcombank hấp dẫn thí sinh.

Chia sẻ tại hội trường Đại học Bách Khoa, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an) cho biết thông qua đợt phát động toàn quốc từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ươm mầm những tài năng trẻ xuất sắc góp phần xây dựng nguồn nhân lực về AI chất lượng cao cho đất nước.

"Trong dòng chảy của dữ liệu số có rất nhiều 'bài toán dữ liệu' đang chờ lời giải, từ giao thông, du lịch, môi trường đến y tế. Và AI - trí tuệ nhân tạo chính là một trong những công cụ mạnh mẽ để biến dữ liệu thành tri thức, thành giải pháp thực tiễn", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị, Techcombank bày tỏ sự ấn tượng trước năng lực công nghệ và kỹ năng AI của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên Đại học Bách khoa.

Ngay tại sự kiện, đại diện Techcombank cũng đã tăng mức thưởng tiền mặt gấp 10 lần cho bài thi giành chiến thắng tại thử thách sáng tạo cùng A.I, khiến các bạn sinh viên rất thích thú.

Techcombank anh 3

Bà Thái Minh Diễm Tú ấn tượng trước tài năng của sinh viên Đại học Bách Khoa.

"Chúng tôi tin rằng thế hệ nhân tài A.I mới của Việt Nam - một thế hệ dám mơ ước, dám đón nhận thách thức thì khi được trao quyền, trao những nguồn lực xứng đáng - sẽ giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI cạnh tranh toàn cầu, góp phần xây dựng đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình", bà Thái Minh Diễm Tú khẳng định.

Dự kiến, cuộc thi "A.I Thực chiến" sẽ lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 11. Đêm Chung kết sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1/2026. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các trường đại học, các trung tâm khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân tài công nghệ.

Tú San

Techcombank A.I thực chiến Thái Minh Diễm Tú Đại học Bách khoa

