Gần 10.000 runner đổ về tham gia giải Marathon tại Đồng Tháp

Với chủ đề "Tiên phong - Bứt phá", giải hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho gần 10.000 vận động viên.

Diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10, giải đấu sẽ có 4 cự ly đa dạng từ 5 km đến 42 km, đáp ứng nhu cầu của tất cả đối tượng. Đặc biệt, cung đường chạy được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn mang đến những thử thách thú vị cho các vận động viên.

Với sự tham gia của gần 10.000 vận động viên, cuộc đua giành những vị trí cao nhất được dự đoán rất khốc liệt. Bên cạnh đó, hàng loạt giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón các runner, bao gồm cả giải thưởng cho vận động viên ấn tượng nhất và thu hút nhất.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, giải Marathon lần này là sự kiện thể thao nhằm thúc đẩy phát triển môn chạy bộ, lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông qua giải còn kết hợp quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch xanh, tạo điều kiện để vận động viên vừa thi đấu, vừa trải nghiệm tham quan, khám phá thiên nhiên tươi đẹp của tỉnh Đồng Tháp…

