Gần 1.000 tấn cá chết trắng sau lũ, nông dân Huế vớt cá sống bán tháo

Mưa lũ lịch sử khiến gần 100 tấn cá lồng trên sông Bồ chết trắng, nông dân Huế tất tả vớt những con cá còn sống bán tháo, mong gỡ gạc lại chút vốn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn sông Bồ đổ về vùng hạ nguồn đoạn qua xã Đan Điền (TP Huế) gây thiệt hại nặng cho các hộ nuôi cá lồng bè.

Theo thống kê sơ bộ, đến nay, toàn xã có 17 hộ nuôi, với 61 lồng, 34 ô bị thiệt hại, ước tính chết 88,5 tấn cá, tất cả đều thuộc thôn Hạ Lang.

Cá nuôi lồng trên sông Bồ (TP Huế) chết trắng lồng sau trận lũ lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Hiệp (thôn Lan Hạ, xã Đan Điền) có một bè gồm 20 ô lồng nuôi cá điêu hồng trên sông Bồ. Trong và sau trận lũ lịch sử, ông thiệt hại nặng khi khoảng 5 tấn cá trong lồng bị chết trắng.

"Những ngày vừa qua, cả 2 đợt lũ trên sông Bồ đều lên rất nhanh, chảy xiết, tạo áp lực mạnh, khiến cá kiệt sức. Nước lũ còn chứa nhiều phù sa làm lượng oxy trong nước giảm. Đó là những nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt và bị cuốn trôi. Đến nay nhà tôi thiệt hại khoảng 5 tấn. Buồn quá, công sức cả năm, vậy mà ai ngờ lũ dữ xuất hiện...", ông Hiệp chia sẻ.

Nhà ông Hoàng Hữu Phước (thôn Lang Hạ) chịu thiệt hại nặng nề hơn, khi khoảng 25 tấn cá trắm đến kỳ thu hoạch bị chết trắng, gây tổn thất lên tới hàng tỷ đồng.

Lũ dữ khiến người nông dân nuôi cá trên sông Bồ thiệt hại nặng nề.

Cũng có 12 tấn cá bị chết trong đợt lũ lịch sử, anh Lê Quang Huynh (trú thôn Lang Hạ) buồn bã: "Dù trước đó, khi dự báo có bão và mưa lớn, các hộ nuôi cá trên sông Bồ chủ động gia cố lồng bè và các phương án ứng phó nhưng vẫn bất lực trước thiên tai khốc liệt.

Toàn bộ số lồng cá trắm cỏ nhà tôi được đầu tư bằng khoản vay hơn 2 tỷ đồng , nếu thời tiết thuận lợi thì tới đây sẽ đến kỳ thu hoạch trên 30 tấn cá để bán. Không ngờ, lũ tràn về khiến cá chết gần nửa".

Cá chết hàng loạt khiến người nuôi cá trên sông Bồ đành thu hoạch sớm và bán cá "chạy" với giá rẻ hơn rất nhiều so với ngày thường để vớt vát lại chút vốn.

Nông dân vớt những con cá còn sống sót để bán tháo, mong gỡ gạc lại phần nào vốn liếng sau trận lũ.

"Cá có thể tiếp tục chết do kiệt sức. Nếu mưa lớn còn kéo dài và nước chưa kịp rút, thiệt hại chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn. Vì thế, gia đình tôi đang rao bán số cá còn sống với giá rẻ, từ 100.000-150.000 đồng/con. Tới đây, khi bão lũ qua rồi, chúng tôi mong chính quyền, cơ quan chức năng hỗ trợ để khôi phục lại việc nuôi cá lồng ở khu vực này", ông Hoàng Hữu Phước chia sẻ.

Ông Lê Quang Ghe (trú thôn Lang Hạ) cho biết gia đình ông nuôi 9 lồng cá. Hiện, số cá còn lại chậm ăn sau khi ngấm nước lũ. Cả nhà phải đăng lên mạng xã hội để tìm cách bán tháo, sợ để thêm cá yếu rồi chết hết thì trắng tay.

"Hiện cá lớn được bán với giá 150.000 đồng/con, còn cá nhỏ 120.000 đồng/con, mức giá rất rẻ, bằng một nửa so với thị trường thời gian gần đây. Nhiều thương lái và người dân tới nhà mua ủng hộ, một số khác đặt mua qua điện thoại. Bây giờ cứ bán được đồng nào hay đồng nấy...", ông Ghe cho hay.

Cá được thương lái, người dân đến mua với giả rẻ chỉ bằng phân nửa bình thường.

Theo lãnh đạo UBND xã Đan Điền, trên sông Bồ đoạn chảy qua xã có hàng trăm lồng bè nuôi cá. Trước khi mưa lũ xảy ra, UBND xã yêu cầu các chủ nuôi lồng bè gia cố, neo cột chắc chắn, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thế nhưng, do lũ lớn, cá chết là điều không ai mong muốn.

Lãnh đạo xã đến kiểm tra và động viên các hộ nuôi cá bị thiệt hại, chia sẻ khó khăn, đồng thời chỉ đạo lực lượng chuyên môn và chính quyền thôn phối hợp hỗ trợ người dân kiểm kê thiệt hại, kịp thời tổng hợp đề xuất với thành phố có các chính sách hỗ trợ. Xã cũng đề nghị các hộ nuôi cá chủ động gia cố, sửa chữa lồng bè, xử lý môi trường để triển khai nuôi cá trở lại khi điều kiện cho phép.