Gần 10 năm Đường sách TP.HCM lan tỏa văn hóa đọc

Hoạt động từ tháng 1/2016, Đường sách TP.HCM là mô hình không gian công cộng kết hợp thành công giữa văn hóa đọc, sáng tạo và kinh doanh bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của đơn vị đạt hơn 31 tỷ đồng, khẳng định sức hút vững chắc giữa lòng đô thị hiện đại.
Không chỉ là nơi mua sách, Đường sách Nguyễn Văn Bình đang trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa cho du khách quốc tế. "Tôi thích thú với những chơi trò chơi dân gian Việt Nam ở đây. Cảm giác như được chạm vào một phần văn hóa Việt Nam. Nhiều nhà sách cũng được trang trí rất đẹp và có bán đồ lưu niệm xinh xắn", Annhen, du khách từ Nga, chia sẻ.
Từ đầu năm, đã có hơn 200 sự kiện được tổ chức tại Đường sách, bao gồm nhiều hoạt động dành riêng cho học sinh, sinh viên. Chiều 14/10, đoàn học sinh ở trường THCS Bình Tây đã được các thầy cô hướng dẫn đến đường sách để tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu cùng tác giả sách thiếu nhi và tham quan các gian hàng sách, quà lưu niệm ở đây.
Trong 22 đơn vị đang hoạt động tại Đường sách, 10 đơn vị ghi nhận doanh thu tăng từ 8-15% nhờ đổi mới cách tiếp cận độc giả. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng một nửa đơn vị sụt giảm, phản ánh thách thức trong việc duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ nền tảng số.
Trong 6 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó là sự tăng trưởng cho các điểm đến văn hóa như Đường sách.
Tỉ trọng doanh thu từ quà lưu niệm tăng gấp đôi, cho thấy xu hướng mở rộng sản phẩm phù hợp với du khách. Các quán café sách cũng ghi nhận mức tăng ổn định, chiếm khoảng 7% tổng doanh thu Đường sách.
“Lúc rảnh mình thường ra Đường sách ngồi đọc vài chương sách, sau đó đi bộ qua nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm TP.HCM để ngắm nhìn không gian văn hóa của thành phố”, Gia Nghi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ. Với nhiều bạn trẻ, nơi đây không chỉ để mua sách mà là một phần thói quen đời sống văn minh đô thị.
Sắp tròn 10 năm tuổi, Đường sách TP.HCM chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm quy mô. Hai cuộc thi viết và ảnh đã khởi động, nhằm ghi lại dấu ấn cá nhân của cộng đồng với không gian văn hóa đặc trưng này. 50 tác phẩm ảnh và loạt bài viết xuất sắc sẽ được chọn in vào kỷ yếu dịp kỷ niệm 10 năm Đường sách TP.HCM.
Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, đơn vị đang định hướng phát triển hệ sinh thái tri thức lấy sách làm trung tâm, các hoạt động khác chỉ đóng vai trò bổ trợ. Để đạt mục tiêu này, nhiều đơn vị xuất bản, nhà sách đề xuất tập trung cải tiến trưng bày sách, đa dạng hóa sự kiện, đồng thời thử nghiệm các hình thức như “khung giờ vàng”, hội sách mini nhằm giữ chân độc giả và tạo cộng đồng yêu sách bền vững.
Đầu tháng 10, sự xuất hiện của biển hiệu “Chợ Nga” ngay cạnh Đường sách gây tranh luận. Hiện, biển hiệu đã được tháo dỡ và thông báo tạm ngưng hoạt động.
Việc quản lý các không gian gần khu vực Đường sách nói riêng và trung tâm TP.HCM nói chung đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa phát triển thương mại và bảo tồn cảnh quan văn hóa. Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian sáng tạo, các hoạt động kinh doanh quanh khu vực di sản được khuyến khích tuân thủ quy chuẩn về thiết kế, nội dung quảng bá và chức năng, nhằm giữ gìn bản sắc trung tâm đô thị.
Việc thiếu bãi giữ xe cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách khi đến Đường sách TP.HCM. Dù đã có một số giải pháp tạm thời, khu vực này vẫn cần được đầu tư và tổ chức tốt hơn để bảo đảm sự thuận tiện, góp phần giữ vững sức hút của một không gian văn hóa.
