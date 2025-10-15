Gần 10 năm Đường sách TP.HCM lan tỏa văn hóa đọc

Việc thiếu bãi giữ xe cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách khi đến Đường sách TP.HCM. Dù đã có một số giải pháp tạm thời, khu vực này vẫn cần được đầu tư và tổ chức tốt hơn để bảo đảm sự thuận tiện, góp phần giữ vững sức hút của một không gian văn hóa.