Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 - lựa chọn của thế hệ dám khác biệt

Không còn tìm kiếm sự an toàn, nhiều người dùng trẻ đang chuyển sang smartphone gập để có trải nghiệm cá nhân hóa và sáng tạo hơn trong công việc, cuộc sống.

Nhiều người dùng vẫn thường gắn bó với một số thương hiệu quen thuộc khi muốn nâng cấp điện thoại. Tuy nhiên, xu hướng cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm và lựa chọn dòng điện thoại gập như Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7.

Với những người dùng trẻ, năng động và có yêu cầu cao trong công việc lẫn cuộc sống, đây không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn là công cụ làm việc, sáng tạo và thể hiện phong cách sống.

“Chuyển sang Galaxy Z Fold7, công việc của mình thuận lợi hơn hẳn”

Là một người làm marketing trong lĩnh vực xe và công nghệ - nơi sự nhanh nhạy với xu hướng và khả năng tổng hợp thông tin đóng vai trò then chốt - Việt Tuấn (Hà Nội) từng trung thành với một dòng flagship suốt nhiều năm. Tuy nhiên, nhu cầu làm việc di động ngày càng cao khiến anh bắt đầu tìm kiếm một thiết bị có thể hỗ trợ tốt hơn.

Màn hình lớn, đa tác vụ của Galaxy Z Fold7 là trợ lý đắc lực cho người làm marketing như Tuấn.

Anh cho biết lý do quyết định đổi máy là vì thiết bị có màn hình lớn, đủ không gian để lướt mạng xã hội, chỉnh sửa nội dung và trao đổi công việc một cách thuận tiện. Thường xuyên làm việc trong lúc di chuyển, anh Tuấn cho rằng việc sở hữu một thiết bị có thể thay thế cả tablet lẫn laptop trong nhiều tình huống là điều rất cần thiết.

Từ phòng họp đến quán cà phê, chiếc điện thoại vẫn theo đúng nhịp sáng tạo của Tuấn.

Bên cạnh đó, Việt Tuấn còn bị thuyết phục bởi các tính năng Galaxy AI có thể ứng dụng trong công việc. Khi cần nghiên cứu ý tưởng hay insight người dùng, Tuấn thường phải xem hàng giờ video review xe. Giờ đây, nhờ tính năng “Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng giọng nói”, anh có thể tóm tắt nội dung chỉ trong vài giây. Còn “Khoanh tròn để tìm kiếm” giúp anh tra cứu nhanh mẫu xe mới hay xu hướng thiết kế ngay trên bất kỳ ứng dụng nào.

Ngoài ra, các tính năng như chuyển file ghi âm thành văn bản, tóm tắt nội dung cuộc họp hay Gemini Live giải thích thuật ngữ chuyên ngành cũng đều trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực.

Lướt mạng, ghi chú, chỉnh sửa... tất cả diễn ra liền mạch trên Galaxy Z Fold7.

“Với tôi, Galaxy Z Fold7 không chỉ là điện thoại, mà là công cụ làm việc thực thụ,” anh nhận định.

Anh Tuấn từng băn khoăn về trọng lượng điện thoại gập, nhưng bất ngờ khi Galaxy Z Fold7 nhẹ hơn cả điện thoại cũ. Điều đó khiến anh nhanh chóng chọn phiên bản xanh navy với thiết kế được đánh giá là sang trọng, chuyên nghiệp mà vẫn hợp gu cá nhân.

Từ ngày dùng Galaxy Z Flip7 đã có stylist lẫn trợ lý riêng

Là người theo đuổi phong cách sống sáng tạo và yêu thích thể hiện cá tính qua hình ảnh, Trúc Linh (TP.HCM) từng gắn bó với một thương hiệu quen thuộc, nhưng khi cảm thấy thiếu điểm nhấn, cô chuyển sang Galaxy Z Flip7 như một cách làm mới trải nghiệm hình ảnh và thể hiện cá tính.

Điều mà Linh thích nhất ở Galaxy Z Flip7 là FlexWindow - màn hình phụ 4.1 inch lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Z Flip. Nhờ kích thước rộng rãi hơn, cô có thể trả lời nhanh tin nhắn, xem bản đồ, thậm chí dựng máy lên để xem YouTube mà không cần mở ra hoàn toàn. Phiên bản màu đỏ coral thì khiến cô “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

Với FlexCam, Linh có thể đặt điện thoại ở bất kỳ đâu để tự quay hoặc chụp từ những góc độc đáo.

“Có những lần đi cà phê một mình, tôi chỉ cần gập máy một nửa, đặt lên bàn, chọn khung và… chụp. Kết quả tự nhiên như có người chụp hộ vậy”, Linh kể. Nay với FlexWindow lớn hơn, Galaxy Z Flip7 còn cho phép Linh chỉnh filter ngay lập tức mà không cần mở máy.

Tương tự như Việt Tuấn, Trúc Linh cũng sử dụng Galaxy AI hàng ngày, nhưng với vai trò là một “stylist cá nhân”.

“Mình chỉ cần gập nửa máy, bật Gemini Live rồi hướng camera vào người là máy tự gợi ý outfit - còn dựa theo thời tiết hôm đó nữa”, Linh chia sẻ.

Thiết kế nhỏ gọn của Galaxy Z Flip7 cũng là điểm khiến Linh gắn bó, yêu thích khi máy vừa vặn cả trong chiếc clutch mini - điều mà chưa mẫu flagship dạng phẳng trước đây của cô làm được. Dù nhỏ gọn là vậy, nhưng Galaxy Z Flip7 có trọng lượng tương đương máy cũ, dung lượng pin thậm chí còn nhỉnh hơn và màn hình chính khi mở ra lên tới 6,9 inch - lớn hơn cả mẫu điện thoại phẳng cao cấp mà cô từng sử dụng.

“Sau nhiều năm dùng thương hiệu cũ mà chẳng thấy nâng cấp gì, mình cảm thấy nhàm chán. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều người chọn an toàn thì mình lại muốn có gì đó mới mẻ - và Galaxy Z Flip7 chính là lựa chọn khiến mình thấy mình khác biệt hơn mỗi ngày. Từ ngày dùng máy, mình luôn nổi bật và hay được hỏi ‘máy gì mà xinh thế’, nghe vậy cũng thấy có một niềm vui nho nhỏ,” cô chia sẻ.

Khi “chuyển đổi” không còn là “đánh đổi”

Câu chuyện của Việt Tuấn và Trúc Linh cho thấy điện thoại gập không làm mất đi thói quen cũ mà mở ra trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân.

Với Galaxy Z Fold7, Tuấn có một thiết bị hỗ trợ toàn diện cho công việc và giải trí - từ màn hình lớn phục vụ đa nhiệm, đến các tính năng AI giúp tổng hợp thông tin nhanh chóng. Trong khi đó, Galaxy Z Flip7 mang đến cho Linh một trải nghiệm vừa thời trang, vừa thông minh - khi mỗi lần gập mở không chỉ là thao tác sử dụng, mà còn là cảm hứng để thể hiện bản thân.

Dù đến từ những lĩnh vực khác nhau, cả hai đều có điểm chung khi từng là người dùng lâu năm của các mẫu flagship truyền thống, nhưng rồi nhận ra điều mình cần không chỉ là một chiếc điện thoại “ổn” mà là một thiết bị có thể thích ứng tốt hơn với chính mình.