Galaxy Watch8 hỗ trợ người trẻ duy trì thói quen tốt cho tim mạch

Tập 7 “Voices of Galaxy” với chủ đề “Hiểu nhịp tim, bền nhịp sống” mang lại góc nhìn trực diện về lối sống của người trẻ và tác động âm thầm nhưng sâu sắc đến sức khỏe tim mạch.

Là nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung, ThS.BS Đỗ Doãn Bách, bác sĩ công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, mang đến góc nhìn chuyên môn xoay quanh lối sống của người trẻ và sức khỏe tim mạch. Áp lực công việc, sinh hoạt thiếu điều độ hay thiếu ngủ là những tình trạng phổ biến tác động mạnh đến hệ tim mạch.

Bên cạnh việc thăm khám định kỳ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách cũng làm rõ vai trò của thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe hàng ngày. Theo đó, Galaxy Watch8 được gợi ý như công cụ hữu ích giúp người trẻ chủ động hơn trong chăm sóc bản thân.

Ba mảnh ghép nhỏ của một trái tim khỏe

Sức khỏe tim mạch không hình thành từ quyết định lớn, mà được nuôi dưỡng qua từng thói quen nhỏ như vận động, trạng thái tinh thần và đặc biệt là giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra việc thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, người trẻ thường xem nhẹ cảnh báo này cho đến khi cơ thể “phát ra tín hiệu”.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách trong tập 7 Voices of Galaxy.

Việc theo dõi chỉ số nền tảng trở nên quan trọng không kém biện pháp điều trị y khoa. Galaxy Watch8 được thiết kế để hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe toàn diện, từ giấc ngủ, mức độ căng thẳng, vận động hàng ngày đến chỉ số tim mạch như nhịp tim và áp lực lên hệ mạch máu. Thông qua Sleep coaching trên Galaxy Watch8, người dùng có thể nhận được phân tích dựa trên nhịp sinh học cá nhân, cùng gợi ý giúp cải thiện giấc ngủ khi chất lượng nghỉ ngơi suy giảm.

Lối sống có mối liên quan mật thiết với sức khỏe tim mạch.

Kiểm soát căng thẳng cũng là trụ cột quan trọng trên Galaxy Watch8. Thiết bị giúp nhận diện mức độ stress trong ngày, từ đó đề xuất bài tập hít thở sâu để ổn định huyết áp hay bài tập thiền định nhằm cân bằng cảm xúc. Với sự hỗ trợ của trợ lý AI Gemini, mọi khuyến nghị sẽ được phản hồi trực tiếp bằng tiếng Việt và thực tế dựa trên dữ liệu sinh học của người dùng.

Tính năng Sleep coaching đóng vai trò “huấn luyện viên” điều chỉnh giấc ngủ.

Bên cạnh giấc ngủ và kiểm soát căng thẳng, vận động đều đặn cũng giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Galaxy Watch8 cung cấp đa dạng bài tập ở nhiều bộ môn vận động, kết hợp với AI Gemini để gợi ý cường độ tập luyện phù hợp thể trạng sức khỏe của người dùng theo từng ngày. Cách tiếp cận này giúp người dùng duy trì thói quen vận động đều đặn, thay vì chạy theo mục tiêu tập luyện quá sức.

Liên tục theo dõi để kịp ứng phó trước mọi tình huống

“Chủ động bảo vệ, chăm sóc và theo dõi sức khỏe thường xuyên là nền tảng để có trái tim khỏe mạnh”, ThS.BS Đỗ Doãn Bách nhấn mạnh trong tập phim. Trong bối cảnh bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hóa, thiết bị đeo thông minh được bác sĩ gợi ý như phương thức thứ cấp giúp người trẻ theo dõi sát sao chỉ số quan trọng của cơ thể.

Galaxy Watch8 không chỉ đo lường từng chỉ số rời rạc, mà còn có khả năng kết nối dữ liệu thành hệ thống hoàn chỉnh. Thay vì chỉ hiển thị con số, Gemini trên Watch8 series diễn giải xu hướng sức khỏe và đưa ra gợi ý phù hợp theo thời gian thực. Khi tải mạch máu tăng cao sau một đêm ngủ kém, người dùng có thể được khuyến nghị giảm cường độ vận động buổi sáng. Khi chỉ số chống oxy hóa suy giảm sau nhiều ngày căng thẳng, trợ lý AI sẽ gợi ý bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất phù hợp.

Ứng dụng Samsung Health hệ thống hóa mọi báo cáo sức khỏe.

Tất cả dữ liệu này được đồng bộ trên ứng dụng Samsung Health, tạo thành “nhật ký sức khỏe” có giá trị tham khảo bền vững. Với bác sĩ, đây là nguồn thông tin thực tế giúp đánh giá diễn tiến sức khỏe. Với người dùng, đó là cơ sở để hiểu rõ cơ thể mình hơn, nghỉ ngơi hợp lý và can thiệp kịp thời. Galaxy Watch8 dần vượt ra khỏi vai trò của phụ kiện công nghệ, trở thành công cụ hỗ trợ người trẻ xây dựng lối sống chủ động hơn.

Thông điệp “Hiểu nhịp tim, bền nhịp sống” không chỉ gói gọn trong tập phim, mà được lan tỏa như lời nhắc về việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Với sự đồng hành của công nghệ, của AI và sự chủ động trong thăm khám y khoa, người trẻ dễ dàng điều chỉnh nhịp sống, chủ động hình thành thói quen lành mạnh và kịp thời lắng nghe tín hiệu của sức khỏe, để trái tim được bảo vệ không chỉ hôm nay mà cả về lâu dài.