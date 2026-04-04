GAC All-New M8 tung gói quyền lợi 7 năm, nhấn mạnh giá trị dài hạn

Bước vào giai đoạn tăng tốc trong quý II, GAC Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trên toàn quốc dành cho hai mẫu ôtô chủ lực: GAC All-New M8 và GAC All-New GS8.

Trong đó, GAC All-New M8 trở thành tâm điểm với chiến lược giá trị khác biệt, nhấn mạnh cam kết đồng hành dài hạn và gia tăng giá trị sở hữu thực tế cho khách hàng.

7-7-7: Ultimate Peace of Mind” - nâng cấp vượt chuẩn

Không đơn thuần là một chương trình ưu đãi bán hàng, “7-7-7: Ultimate Peace of Mind” được xây dựng như một gói giá trị sở hữu toàn diện, hướng đến việc thiết lập chuẩn mực mới trong trải nghiệm sử dụng xe cao cấp.

Thay vì tập trung vào giảm giá ngắn hạn, GAC Việt Nam lựa chọn gia tăng giá trị dài hạn để khách hàng cảm nhận rõ lợi ích ngay từ thời điểm mua xe và xuyên suốt quá trình sử dụng.

Khách hàng sở hữu GAC All-New M8 trong thời gian ưu đãi sẽ được hưởng gói quyền lợi toàn diện.

Nổi bật trong chương trình, GAC All-New M8 (giá niêm yết từ 1,79 tỷ đồng ) được nâng cấp quyền lợi vượt trên tiêu chuẩn “7-7-7”, tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong phân khúc. Cụ thể, khách hàng sở hữu xe trong thời gian ưu đãi sẽ được hưởng: 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ. Đặc biệt, ưu đã sẽ đi kèm thêm miễn phí tiền công và vật tư trong suốt 7 năm (người dùng có thể liên hệ trực tiếp với đại lý để nắm thông tin chi tiết).

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình nằm ở giá trị sử dụng thực tế. Với chính sách 7 năm bảo dưỡng miễn phí toàn phần - bao gồm cả tiền công và vật tư - khách hàng gần như loại bỏ được chi phí bảo dưỡng định kỳ trong gần như toàn bộ vòng đời sử dụng chính của xe.

Điều này giúp giảm đáng kể áp lực chi phí vận hành, tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng và củng cố niềm tin vào chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hậu mãi của GAC Việt Nam.

Ông Euwin Goh Hong Yu, Tổng giám đốc GAC Việt Nam, chia sẻ: “Với GAC All-New M8, chúng tôi không chỉ mang đến một mẫu xe cao cấp, mà còn xây dựng một hệ giá trị sở hữu bền vững, nơi khách hàng được đồng hành lâu dài với những quyền lợi rõ ràng và thiết thực”.

Bên cạnh đó, GAC Việt Nam cũng áp dụng các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng, trong đó GAC All-New GS8 có mức trả góp từ 16 triệu đồng/tháng (giá niêm yết từ 1,7 tỷ đồng ), cùng ưu đãi lãi suất từ các đối tác tài chính uy tín, giúp việc sở hữu xe trở nên dễ dàng hơn. Chương trình áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/4 tại hệ thống đại lý ủy quyền của GAC Việt Nam.

GAC All-New M8 - chuẩn mới trong phân khúc MVP cỡ lớn

GAC All-New M8 là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự tinh xảo tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt tạo hình từ 10 thanh mạ crôm, kéo dài từ dưới nắp capo xuống đến khu vực cản trước lấy cảm hứng từ hình tượng vua sư tử, tạo nên hiệu ứng về thị giác ấn tượng.

Thay vì giảm giá trực tiếp, GAC lựa chọn gia tăng giá trị sở hữu để tạo khác biệt trong phân khúc MPV cỡ lớn.

Bên trong, GAC All-New M8 mang đến không gian trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho cả người lái và hành khách. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, tích hợp tính năng chỉnh điện và hỗ trợ sưởi ấm, làm mát giúp hành khách cảm thấy thoải mái.

GAC All-New GS8 - thế hệ mới, uy thế mới

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi vượt kỳ vọng. Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái đầm chắc, chính xác, chinh phục mọi địa hình.

GAC All-New GS8 bổ sung lựa chọn SUV cỡ trung với vận hành mạnh mẽ và gói tài chính linh hoạt.

Với thiết kế đầy uy quyền, tiện nghi và trang bị an toàn chuẩn SUV hạng sang cùng mức giá cạnh tranh, GAC All-New GS8 là lựa chọn đáng tham khảo cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV toàn diện - vừa mạnh mẽ, bền bỉ, vừa thông minh và an toàn.

