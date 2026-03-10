GAC Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 3

GAC Việt Nam chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Đón xế sang - vi vu cùng nàng” dành cho hai mẫu xe GAC All-New M8 và GAC All-New GS8 trên toàn quốc.

Tháng 3 luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong năm, khi cả thế giới cùng hướng về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình lựa chọn món quà ý nghĩa để cùng nhau tận hưởng hành trình trọn vẹn và đáng nhớ.

Tháng 3 ngập tràn ưu đãi từ GAC Việt Nam

Hòa chung không khí rộn ràng, tôn vinh phái đẹp, GAC Việt Nam triển khai ưu đãi đặc biệt “Đón xế sang - vi vu cùng nàng”. Theo đó, người dùng có thể mua xe All-New M8 trả góp từ 22 triệu đồng/tháng với giá từ 1,79 tỷ đồng . Ngoài ra, người dùng có thể trả góp từ 16 triệu đồng/tháng với All-New GS8 giá từ 1,27 tỷ đồng .

Đồng thời, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt khi vay mua xe thông qua đối tác tài chính của GAC Việt Nam gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank).

Nhờ gói hỗ trợ tài chính linh hoạt, thời hạn vay dài hạn, quy trình phê duyệt tinh gọn, đơn giản cùng nhiều lựa chọn trả góp phù hợp từng kế hoạch tài chính, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận mẫu xe GAC.

Trong tháng 3 này, bên cạnh ưu đãi tài chính, khách hàng nhận bộ quyền lợi dịch vụ đặc quyền kéo dài 7 năm, khi hoàn tất hợp đồng và thủ tục nhận xe. Chính sách này mang đến sự an tâm và thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng xe.

Theo đó, người dùng nhận được 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ.

Chương trình được áp dụng trên toàn quốc từ 1/3 đến hết 31/3 tại hệ thống đại lý ủy quyền của GAC. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ trực tiếp đại lý gần nhất để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, chương trình ưu đãi cũng như giải pháp tài chính phù hợp.

GAC All-New M8 - tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV cỡ lớn

GAC All-New M8 là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự tinh xảo tỉ mỉ. Hệ thống đèn pha LED với 388 điểm LED có khả năng tự điều chỉnh góc chiếu phù hợp, thiết kế hài hòa cùng thông báo đèn mở, đèn chờ dẫn đường và tự động thích ứng.

Mẫu xe GAC All-New M8.

Bên trong GAC All-New M8, toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, tích hợp tính năng chỉnh điện và hỗ trợ sưởi ấm, làm mát giúp hành khách cảm thấy thoải mái. Ghế lái điều chỉnh 12 hướng (chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ tựa lưng 4 hướng) cùng chức năng nhớ vị trí giúp tài xế dễ dàng tùy chỉnh phù hợp mọi tư thế ngồi. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với ghế hạng thương gia ở hàng ghế thứ hai, tích hợp bàn làm việc gập gọn, đi kèm chức năng massage 10 điểm giúp giảm căng thẳng khi đi xa.

An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống 7 túi khí toàn diện. Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm như camera 360 độ, cảnh báo lệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), cảnh báo va chạm phía trước (FCW), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA), cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo và hỗ trợ phanh phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ phanh (RCTA+RCTB), cảnh báo va chạm từ phía sau (RAW)...

GAC All-New GS8 - thế hệ mới, uy thế mới

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới. Xe sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái đầm chắc, chính xác, chinh phục mọi địa hình.

Mẫu xe GAC All-New GS8.

Khung gầm công nghệ MegaStar cấu trúc thép cường lực, hệ thống treo độc lập, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp xe vận hành ổn định và an toàn. Không gian cabin thể hiện sự tỉ mỉ và chỉn chu với cụm màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 14,6 inche và màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin LCD 12,3 inche tích hợp đầy đủ kết nối thiết bị.

GAC All-New GS8 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên đường. Với thiết kế tiện nghi và trang bị an toàn chuẩn SUV hạng sang cùng mức giá cạnh tranh, GAC All-New GS8 là lựa chọn cho những khách hàng đang tìm kiếm mẫu SUV vừa mạnh mẽ, bền bỉ, vừa thông minh và an toàn.