GAC Motor ưu đãi lớn mùa thu cho khách hàng

Tháng 10, GAC Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt mùa thu, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những mẫu xe SUV và MPV hiện đại, an toàn.

Chỉ sau hơn một năm ra mắt, các mẫu xe mang phong cách thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành ấn tượng của thương hiệu GAC đã nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Việt Nam. Nhằm tri ân khách hàng, GAC Việt Nam giới thiệu chương trình ưu đãi “Khởi sắc mùa thu 2025”, áp dụng cho hai mẫu xe chủ lực.

Theo đó, với GAC All-New M8, người dùng có thể mua trả góp chỉ từ 22 triệu đồng/tháng cho xe có mức giá từ 1,69 tỷ đồng . Trong khi đó, với mẫu GAC All-New GS8 có giá từ 1,27 tỷ đồng , người dùng có thể mua trả góp từ 16 triệu đồng/tháng-

Bên cạnh chính sách tài chính dễ tiếp cận, khách hàng còn được nhận bộ đặc quyền hậu mãi “7-7-7” chưa từng có trong phân khúc MPV và SUV tại Việt Nam, bao gồm: 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10 tại các đại lý GAC ủy quyền trên toàn quốc.

Tiếp tục chiến lược phủ rộng hệ thống phân phối, tháng 10 này GAC Việt Nam chính thức khai trương Đại lý 3S ủy quyền GAC Long Biên, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu tại khu vực Hà Nội và là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới phân phối trên toàn quốc.

Tọa lạc tại số 3-5 Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội (hotline: 0795886588), GAC Long Biên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn 3S (Sales - Service - Spare parts), mang đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện từ tư vấn - mua sắm - dịch vụ hậu mãi - phụ tùng chính hãng theo chuẩn quốc tế.

Sự kiện khai trương GAC Long Biên đánh dấu đại lý thứ 14 trong hệ thống phân phối của GAC Việt Nam, đồng thời khởi đầu cho chiến lược phủ rộng 20 đại lý trên toàn quốc vào năm 2026. Với việc đặt nền móng tại Hà Nội, trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, GAC Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, phục vụ tối đa nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng miền Bắc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Teh Kim Hwa, Tổng giám đốc GAC Việt Nam cho biết: “Việc ra mắt đại lý GAC Long Biên không chỉ là một dấu mốc phát triển, mà còn thể hiện quyết tâm của GAC trong việc mang trải nghiệm chuẩn toàn cầu đến gần hơn với khách hàng Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là bước tiến vững chắc trên hành trình chinh phục thị trường Việt Nam”.

Không gian đại lý được thiết kế hiện đại và sang trọng, bao gồm khu trưng bày xe đạt chuẩn quốc tế, xưởng dịch vụ trang bị công nghệ tiên tiến, cùng khu vực chờ khách tiện nghi - tất cả đều nhằm mang lại trải nghiệm cao cấp, nhất quán với triết lý “Customer First” của thương hiệu GAC trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thương hiệu GAC và các dòng xe tại Việt Nam, khách hàng truy cập website chính thức gacmotorvn.com.vn, gọi tới tổng đài 1800255511 hoặc liên hệ hotline hệ thống đại lý trên toàn quốc theo thông tin sau:

GAC All-New M8 là mẫu MPV cao cấp được phát triển dành riêng cho khách hàng yêu cầu cao về tiện nghi, thẩm mỹ và trải nghiệm. Thiết kế ngoại thất bề thế với lưới tản nhiệt khổ lớn, cụm đèn LED ma trận ấn tượng kết hợp cùng khoang nội thất chuẩn thương gia nổi bật với hàng ghế giữa tách biệt, tích hợp massage, làm mát, sưởi, cùng hệ thống lọc khí hiện đại và cửa sổ trời toàn cảnh hiệu ứng ánh sao.

Trong khi đó, GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi. Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái mượt mà, đầm chắc trên mọi địa hình.

