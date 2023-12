G-Dragon và BlackPink dứt áo ra đi, YG khủng hoảng

Với việc G-Dragon rời đi, BlackPink cũng không gia hạn hợp đồng cá nhân, YG đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Ngày 29/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cả 4 thành viên của nhóm nhạc nữ BlackPink là Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo quyết định rời khỏi công ty chủ quản YG Entertainment. Họ chỉ hợp tác với YG trong các hoạt động chung của BlackPink.

Trong khi đó, ở các hoạt động cá nhân, 4 thành viên dự định thành lập công ty riêng hoặc sẽ ký kết với các công ty khác. Chỉ ít ngày trước, Jennie thông báo thành lập thương hiệu riêng mang tên ODD ATELIER.

Tương lai khó đoán của BlackPink

Theo iMBC, có nguồn tin cho biết chị cả Jisoo sẽ gia nhập Galaxy Corporation, nơi G-Dragon vừa đầu quân. Liên quan đến vấn đề này, iMBC đã liên hệ với các quan chức của Galaxy Corporation. Tuy nhiên, Galaxy Corporation phủ nhận thông tin và cho biết sẽ đưa ra thông báo nếu có bất cứ thông tin chính thức nào.

Cách thức hoạt động của BlackPink, tức các thành viên ký hợp đồng với công ty mới nhưng vẫn duy trì hoạt động nhóm ở công ty cũ, không hiếm tại Kpop. Trường hợp điển hình là EXO, Super Junior hay 2PM. Tuy nhiên, việc các thần tượng sắp xếp lịch trình riêng để hoạt động chung với nhóm nhạc là không dễ dàng, nhất là khi tất cả thành viên ở những công ty khác nhau.

Năm 2021, Naeun rời Play M Entertainment để đến YG Entertainment. Thời điểm đó, cô vẫn khẳng định là thành viên của Apink và sẽ sắp xếp thời gian quảng bá cùng nhóm. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Naeun thông báo rời nhóm vì xung đột lịch trình.

Ở trường hợp BlackPink, các thành viên đều là ngôi sao quốc tế, đồng nghĩa lịch trình cá nhân của họ càng dày đặc. Chưa kể, theo truyền thông Hàn Quốc, mỗi thành viên BlackPink đang có dự định khác nhau. Jennie tập trung vào thời trang, Jisoo đẩy mạnh mảng diễn xuất, Rosé phát triển âm nhạc còn trọng tâm của Lisa là các hoạt động ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, có lẽ họ có rất ít thời gian để gặp mặt và cùng thực hiện các hoạt động chung của BlackPink.

Các thành viên sẽ thực hiện dự án chung của BlackPink khi sắp xếp được lịch trình cá nhân. Ảnh: @Jennierubyjane.

Trước đây, khi ở cùng công ty YG, BlackPink cũng đã ra mắt rất ít sản phẩm âm nhạc. Giờ đây, khi tách sang những công ty khác nhau, âm nhạc của BlackPink có lẽ càng khan hiếm.

Theo Korea JoongAng Daily, trong suốt những năm hoạt động, BlackPink nhiều lần khiến người hâm mộ bất bình vì im ắng quá lâu. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng BlackPink và công ty quản lý YG Entertainment quá lười biếng.

Ngoại trừ năm 2016 có Square One (tháng 8/2016), Square Two (11/2016) và năm 2020 có The Album cùng hai bản nhạc hợp tác với các nghệ sĩ nhạc pop đình đám thế giới là Sour Candy với Lady Gaga, Ice Cream với Selena Gomez, BlackPink chỉ phát hành sản phẩm mới một lần trong năm.

Riêng năm 2021, nhóm không có bài hát mới nào, tờ Korea JoongAng Daily chỉ ra. Album mới nhất của nhóm là Born Pink cũng phát hành từ tháng 9/2022 với thời gian quảng bá rất ngắn ngủi.

Thay vào đó, BlackPink tập trung cho các hoạt động cá nhân và tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Tour diễn của nhóm dừng chân tại Hà Nội vào tháng 7 vừa qua.

Trước những lo lắng của người hâm mộ về tương lai BlackPink, YG trấn an nhóm sẽ sớm phát hành album và tiến hành tour diễn vòng quanh thế giới mới.

YG lao đao, cổ phiếu sụt giảm

Chỉ trong ít ngày, cộng đồng fan của YG liên tục đón những tin tức không mấy khả quan. Trước đó là việc G-Dragon chấm dứt hợp đồng độc quyền sau hơn 20 năm gắn bó. Hai vụ việc chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới YG, bởi BlackPink và G-Dragon là những ngôi sao hàng đầu, gánh khoản lợi nhuận khủng nhất cho công ty này.

Ngay khi tin tức G-Dragon kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment được đăng tải vào 20/12, cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong khoảng 4 ngày kể từ khi tin tức được công bố, cổ phiếu của YG Entertainment giảm 5,11% - từ 54.800 won ( 42 USD ) xuống 52.000 won ( 40 USD ). Sự sụt giảm này khiến YG mất khoảng 83,5 tỷ won ( 64 triệu USD ) vốn hóa thị trường (giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành).

Mối lo ngại của các cổ đông tiếp tục leo thang khi họ coi G-Dragon là nghệ sĩ trụ cột của YG Entertainment, người chịu trách nhiệm đưa công ty trở thành Big 3 (3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc). Ngoài G-Dragon, các thành viên khác của Big Bang là TOP và Daesung đã chấm dứt hợp đồng với YG. Trong khi đó, Taeyang chuyển sang công ty con The Black Label.

G-Dragon rời YG Entertainment sau hơn 20 năm gắn bó. Ảnh: Fansite.

Theo Etoday, tới 9h40 26/12 (giờ địa phương), giá cổ phiếu của YG một lần nữa sụt giảm vì thông tin Jennie thành lập công ty riêng. Khi đó, giá cổ phiếu của YG giao dịch ở mức gần 50.000 won, giảm 3,94% (2.000 won) so với ngày giao dịch trước đó.

Và quyết định mới nhất của BlackPink có lẽ càng làm tăng lo lắng cho các cổ đông.

Theo Theqoo, tổng doanh thu của YG trong quý 2 là 158 tỷ won (khoảng 120 triệu USD ) với lợi nhuận hoạt động là 28,9 tỷ won (khoảng 21,9 triệu USD ). Mặt khác, lợi nhuận ròng (lợi nhuận có được sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi chi phí) của họ đứng ở mức cao 27,2 tỷ won (khoảng 20,7 triệu USD ).

Kết hợp với quý đầu tiên, tổng doanh thu của họ trong nửa đầu năm 2023 là 316 tỷ won (khoảng 240 triệu USD ) và lợi nhuận ròng là 58,5 tỷ won (khoảng 44,4 triệu USD ).

BlackPink được cho là đóng góp quan trọng vào doanh thu kể trên. Phóng viên Kang Sung Hoon cho biết chỉ riêng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink kiếm được khoảng 350 tỷ won (khoảng 265 triệu USD ). Chuyến lưu diễn bắt đầu ngày 15/10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc và kết thúc vào 17/9/2023.

Ngoài ra, tất cả thành viên của BlackPink đều là đại sứ hoặc người mẫu cho các hãng thời trang xa xỉ nhất thế giới. Jisoo ký hợp đồng với Cartier, Jennie với Chanel, Lisa với Celine, Bvlgari và MAC Cosmetics. Trong khi đó, Rosé hợp tác với Yves Saint Laurent và Tiffany & Co.

Trước sự rời đi của những nghệ sĩ trụ cột, YG nỗ lực ra mắt và phát triển nhóm nhạc mới mang tên BabyMonster. Đáng tiếc, nhóm nhạc này có thành tích rất mờ nhạt khi ra mắt với MV Batter Up vào đầu tháng 12.

Nhóm không thể xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và có hiệu ứng hoàn toàn mờ nhạt nếu so với các nhóm nhạc nữ hoạt động cùng thời điểm, chứ chưa cần so sánh với đàn chị BlackPink. Tình huống đó càng khiến người hâm mộ lo ngại cho tương lai của YG.