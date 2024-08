Fulham tăng giá hỏi mua McTominay

Theo Guardian, đội chủ sân Craven Cottage vừa ra giá 20 triệu bảng cho tiền vệ người Scotland. Đây là lời đề nghị thứ hai của “The Cottagers” cho McTominay ngay trong hè này.

Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng MU sẽ tiếp tục từ chối lời đề nghị này. “Quỷ đỏ” sẽ chỉ để cầu thủ 27 tuổi ra đi nếu nhận được mức giá mong muốn khoảng 30 triệu bảng.

Giới chóp bu CLB muốn bán McTominay nhằm thanh lọc lực lượng và cải thiện sức mạnh đội bóng trước thềm mùa giải mới sắp khởi tranh. Chính vì vậy, BLĐ MU có thể để tiền vệ này rời đi nếu nhận được mức giá đủ sức nặng.

Ngoài Fulham, Galatasaray và Fenerbahce cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ người Scotland. Do đó, Fulham nhiều khả năng phải tăng mức giá cao hơn nếu thực sự muốn chiêu mộ McTomninay.

McTominay suýt rời MU vào mùa hè năm ngoái, khi đàm phán về khả năng chuyển đến West Ham. Tuy nhiên, đến cuối cùng ngôi sao này vẫn ở lại và trải qua mùa giải 2023/24 với hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp (10 bàn sau 43 trận).

Hiện hợp đồng của McTominay với MU chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2025 và anh được định giá khoảng 32 triệu euro, theo Transfermarkt.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.