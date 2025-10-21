Fujihome ra mắt dòng quạt sưởi và quạt bốn mùa đa năng

Fujihome chính thức thiết lập chuẩn mực mới cho các thiết bị sưởi ấm tại Việt Nam với việc ra mắt dòng quạt sưởi gốm và quạt sưởi bốn mùa đa năng 2025.

Dòng sản phẩm mới lần đầu tiên được tích hợp tính năng điều khiển thông minh bằng giọng nói tiếng Việt, mang đến trải nghiệm sử dụng cao cấp và tiện lợi cho người dùng. Qua bộ sưu tập này, Fujihome tiếp tục khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý tới người tiêu dùng.

Đa dạng lựa chọn, phù hợp mọi không gian

Nổi bật nhất trong bộ sưu tập là FH202 và FH3303, với tính năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt- lần đầu tiên có trên các sản phẩm của Fujihome, mang đến một trải nghiệm tương tác mới. Người dùng có thể dễ dàng ra lệnh chỉ bằng giọng nói, không cần chạm tay vào thiết bị, mang lại sự thuận tiện tối đa. Cả hai đều có màn hình LED cảm ứng, điều khiển từ xa và hiệu ứng ánh lửa sống động, tạo không gian ấm cúng.

Fujihome mang đến đa dạng lựa chọn, từ sản phẩm nhỏ gọn cá nhân đến các mẫu quạt sưởi đứng thông minh.

Cả hai model đều sở hữu thiết kế thanh lịch, trang nhã với tay cầm da cao cấp. Mẫu FH3303 còn tích hợp thêm chức năng phun sương tạo ẩm với bình chứa 300 ml, giúp duy trì độ ẩm không khí, hạn chế khô da và hỗ trợ sức khỏe hô hấp trong mùa đông.

FH1950 là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích thiết kế sang trọng với tông màu đen mạnh mẽ, nổi bật với công suất sưởi 2.200 W và dải nhiệt độ rộng 10-49 độ C. Hiệu ứng ánh lửa chân thực của FH1950 không chỉ làm ấm mà còn biến thiết bị thành một điểm nhấn nội thất đầy cuốn hút.

Fujihome FH202 (trong ảnh) và FH3303 là các quạt sưởi đầu tiên trên thị trường trang bị tính năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt.

Hoàn thiện dòng sản phẩm để sàn là FH3100E và FH3100M với thiết kế thon gọn, tông màu trắng chủ đạo kết hợp viền bạc tinh tế, mang lại vẻ ngoài đẳng cấp và hiện đại, phù hợp với những ai yêu thích phong cách nội thất không cầu kỳ.

Với phân khúc sưởi để bàn, quạt sưởi gốm mini FH600 nổi bật với thiết kế để bàn nhỏ gọn, công suất 600 W, lý tưởng cho không gian 4-6 m2. Sản phẩm được điều khiển cảm ứng và tích hợp đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản.

Thêm một lựa chọn để bàn độc đáo là quạt sưởi FH09, gây ấn tượng mạnh mẽ với hiệu ứng ánh lửa mô phỏng lò sưởi đẹp mắt, tạo điểm nhấn lãng mạn cho không gian. Với công suất 2.000 W, FH09 không chỉ mang lại hơi ấm hiệu quả cho diện tích 10-20 m2 mà còn là một vật trang trí độc đáo.

Tiện nghi quanh năm với quạt sưởi 4 mùa đa năng Fujihome AC707 và AC01

Song song với dòng quạt sưởi gốm, Fujihome tiếp tục mở rộng trải nghiệm tiện nghi quanh năm với hai sản phẩm quạt sưởi đa năng bốn mùa Fujihome AC707 và Fujihome AC01. Hai sản phẩm vừa là chiếc quạt sưởi ấm mùa đông, quạt mát mùa hè, vừa có thêm chức năng phun sương tạo ẩm và lọc không khí với khử khuẩn UV và bộ phát ionizer, mang đến giải pháp toàn diện cho người dùng.

Fujihome AC707 nổi bật với thiết kế dáng tháp hiện đại, tích hợp hệ thống đối lưu gió 3D và bay hơi nước tự nhiên, giúp phân tán nhiệt đều khắp không gian, vừa tiết kiệm điện năng vừa bảo vệ sức khỏe người dùng. Với công năng sưởi ấm nhanh và khả năng tạo ẩm tự động, AC707 không chỉ mang đến cảm giác ấm áp mà còn giữ cho da và đường hô hấp luôn dễ chịu trong mùa hanh khô.

Trong khi đó, Fujihome AC01là một chiếc quạt cây đa năng với các chức năng làm mát, sưởi ấm, phun sương tạo ẩm và lọc không khí bằng ionizer. Thiết bị này không chỉ điều hòa nhiệt độ, mà còn cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe hô hấp cho cả gia đình.

Chất lượng quốc tế, dịch vụ hậu mãi chu đáo

Các sản phẩm quạt sưởi mới được trang bị hệ thống bảo vệ thông minh bao gồm tự động ngắt khi nghiêng đổ, quá nhiệt và khi nhiệt độ đạt ngưỡng thiết lập. Riêng FH3303 còn có thêm tính năng tự ngắt khi cạn nước với chức năng phun sương tạo ẩm.

Để tăng cường sự yên tâm cho khách hàng, Fujihome còn hợp tác với Bảo hiểm Quân Đội (MIC) cung cấp gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm trị giá 1 tỷ đồng , bảo vệ tối đa quyền lợi người dùng.

Dòng sản phẩm quạt sưởi Fujihome 2025 là sự kết hợp công nghệ từ Newage Technology Japan và quy trình sản xuất hiện đại tại Trung Quốc, đảm bảo chất lượng cao cấp. Mỗi sản phẩm được bảo hành chính hãng 24 tháng, cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp từ Công ty TNHH Fujihome Việt Nam.

Fujihome sẵn sàng kiến tạo mùa đông ấm áp và hiện đại với bộ sưu tập quạt sưởi gốm và quạt sưởi 4 mùa đa năng mới.

Với sự đa dạng về mẫu mã, tính năng thông minh và cam kết an toàn vượt trội, dòng quạt sưởi gốm Fujihome 2025 đã sẵn sàng đồng hành cùng mọi gia đình Việt, kiến tạo một mùa đông ấm áp, tiện nghi và trọn vẹn.

Khách hàng có thể ghé thăm các cửa hàng và kênh phân phối chính thức của Fujihome hoặc truy cập website fujihomevn.com/may-suoi để trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho không gian sống.