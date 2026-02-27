FPT Retail vào 'Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương'

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa được tạp chí Time vinh danh trong “Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”.

Vừa qua, tạp chí Time công bố danh sách 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026. Kết quả được xây dựng dựa trên quá trình thẩm định chặt chẽ của Time và đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín Statista. Các doanh nghiệp xuất sắc được đánh giá dựa trên 3 trụ cột chính gồm tăng trưởng tài chính, mức độ hài lòng của nhân viên và minh bạch trong phát triển bền vững (ESG).

Năm nay, Việt Nam có 9 doanh nghiệp góp mặt vào danh sách của Time, tăng so với năm trước. Đáng chú ý, FPT Retail lần đầu tiên ghi danh vào bảng xếp hạng ở vị trí 393 với 79,44 điểm, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với động lực chính từ hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Bứt phá tăng trưởng nhờ nâng cao hiệu quả vận hành

Theo báo cáo tài chính, doanh thu hợp nhất năm 2025 của FPT Retail đạt 51.083 tỷ đồng , tăng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng , tăng 131%. Trong đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đóng góp 68% doanh thu. FPT Shop phục hồi tích cực, có lãi trở lại nhờ tập trung vào danh mục sản phẩm thế mạnh và mở rộng các ngành hàng mới như điện máy, gia dụng và dịch vụ MVNO.

Bằng rất nhiều nỗ lực, FPT Retail đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025.

Tính đến hết năm 2025, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, Long Châu có hơn 2.600 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh, thành và hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần 1/3 dân số Việt Nam. Cùng với đó, FPT Shop tiếp tục duy trì quy mô ổn định và tối ưu hiệu quả vận hành.

Trong đó, ứng dụng AI và big data là “chìa khóa” quan trọng giúp FPT Retail tăng trưởng doanh thu, tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Bước tiến trong thực thi ESG tại hệ thống Long Châu

Với trụ cột ESG, doanh nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả các thực hành phát triển bền vững, đóng góp thiết thực về môi trường, quản trị và xã hội. Yếu tố ESG được tích hợp xuyên suốt trong mọi hoạt động của hệ sinh thái với đại diện nổi bật là hệ thống Long Châu. Năm vừa qua, Long Châu đã được tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp Ecovadis trao tặng huy hiệu Committed (Committed Badge), phản ánh hiệu quả áp dụng nguyên tắc bền vững trong quản lý chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tiêm chủng Long Châu - điểm đến dự phòng sức khỏe uy tín của gia đình Việt.

Cùng với đó, hệ thống đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy sự minh bạch trong ngành dược phẩm; gia tăng cơ hội tiếp cận sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, thuốc chuyên biệt, vaccine thế hệ mới và thuốc hiếm cho hàng triệu gia đình; tích cực phối hợp công - tư với Bộ Y tế và các hiệp hội, bệnh viện, đối tác uy tín để tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc, dự phòng, nâng cao nhận thức cộng đồng; mở rộng các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Xuyên suốt nhiều năm qua, chương trình Long Châu sẻ chia bền bỉ đồng hành khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Kiên tâm phụng sự cộng đồng, Long Châu và FPT Retail nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận y tế thiết yếu cho người dân mọi vùng miền và lứa tuổi, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Con người - “sức mạnh nội sinh” trên hành trình phát triển bền vững

Việc đáp ứng các tiêu chí của Time và Statista còn cho thấy sự nhất quán của FPT Retail trong xây dựng môi trường làm việc nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Doanh nghiệp chú trọng phát triển văn hóa tích cực, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực thông qua các chương trình đào tạo năng lực công nghệ, chuyên môn y tế. Song song, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm nội bộ luôn được tập thể đề cao, thể hiện qua các hoạt động hỗ trợ kịp thời cho cán bộ nhân viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi FPT Shop gia tăng trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng, tiếp tục là điểm chạm công nghệ yêu thích của người tiêu dùng.

Những đóng góp, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ bán lẻ và y tế còn được ban lãnh đạo FPT Retail ghi nhận thông qua các chính sách thưởng, đãi ngộ thiết thực. Theo đại diện doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động là nền tảng để phát triển bền vững, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương 1/3 dân số Việt Nam.

Năm 2025, FPT Retail còn đạt các giải thưởng uy tín như “Top 10 công ty bán lẻ uy tín” từ Vietnam Report hay “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025” do Forbes Việt Nam bình chọn. Bên cạnh đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu còn được vinh danh “Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm” tại “Healthcare Asia Pharma Awards 2025” và “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại “Asia Pacific Enterprise Awards 2025”… ghi nhận quá trình kinh doanh minh bạch, hiệu quả, có trách nhiệm và ứng dụng công nghệ sâu rộng.