FPT Retail nối dài dấu ấn 10 năm trong top 10 ngành bán lẻ

FPT Retail góp mặt trong “Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2026” do Vietnam Report công bố, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng.

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) nghiên cứu và công bố bảng xếp hạng “Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ” thường niên từ năm 2017. Năm 2026, bảng xếp hạng dựa trên 3 nhóm tiêu chí chính, gồm năng lực tài chính thể hiện qua báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông đánh giá bằng phương pháp mã hóa dữ liệu bài viết trên kênh truyền thông có ảnh hưởng, và kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu, bên liên quan.

Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thành tích 10 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng đến trong bối cảnh FPT Retail củng cố nền tảng kinh doanh ở 2 lĩnh vực cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ. Song song mở rộng quy mô, doanh nghiệp chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội, đại diện FPT Retail nhận giải thưởng “Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ 2026”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất 30.743 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ, hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng , tương đương 67% kế hoạch cả năm. Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng tích cực của mảng kinh doanh và nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống.

Trong đó, Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong giai đoạn này, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu đạt doanh thu 21.448 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ. Hiện Long Châu có hơn 2.700 nhà thuốc, khoảng 240 trung tâm tiêm chủng và hơn 22.000 dược sĩ, bác sĩ, nhân sự y tế. Bên cạnh mở rộng mạng lưới, hệ thống tập trung chuẩn hóa quy trình chuyên môn, minh bạch nguồn gốc dược phẩm, nâng cao năng lực đội ngũ và tối ưu quản trị nguồn cung, tồn kho. Đây là yếu tố then chốt giúp duy trì chất lượng phục vụ đồng bộ khi quy mô hoạt động ngày càng lớn.

Long Châu hiện phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, tương đương hơn 1/3 dân số Việt Nam.

Long Châu cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kết nối trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trên kênh trực tiếp và nền tảng số. Qua ứng dụng Long Châu, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và sử dụng tiện ích hỗ trợ theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe.

Ở lĩnh vực bán lẻ công nghệ, FPT Shop tập trung củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ để thích ứng nhu cầu thị trường. Ngoài sản phẩm công nghệ chính hãng, hệ thống mở rộng sang ngành hàng điện máy, gia dụng và dịch vụ mới. Chuỗi cũng đẩy mạnh bán hàng đa kênh, ứng dụng công nghệ trong tư vấn, chăm sóc khách hàng và hậu mãi.

Nhân viên FPT Shop tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Nửa đầu năm 2026, FPT Shop đạt doanh thu 9.387 tỷ đồng , tăng 32% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,5 tỷ đồng /cửa hàng/tháng, tăng hơn 34%. Kết quả này đến từ việc chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm, tối ưu nguồn cung theo nhu cầu thực tế, kết hợp chương trình bán hàng và giải pháp tài chính linh hoạt để nâng cao trải nghiệm mua sắm, hiệu quả kinh doanh tại từng cửa hàng.

Thông qua 2 hệ thống Long Châu và FPT Shop, FPT Retail từng bước phát triển mô hình bán lẻ lấy khách hàng làm trọng tâm, kết hợp độ phủ mạng lưới, chất lượng phục vụ và ứng dụng công nghệ. Việc duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả vận hành giúp doanh nghiệp củng cố kết quả kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng thích ứng biến động thị trường và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.

Kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm

“Việc tiếp tục được vinh danh trong ‘Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ’ là sự ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác đối tác uy tín trong, ngoài nước nhằm mang đến giá trị thiết thực cho người tiêu dùng”, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, đại diện FPT Retail, chia sẻ.

Mô hình cửa hàng FPT Shop kết hợp nhà thuốc Long Châu.

Gần đây, Forbes Việt Nam cũng đưa FPT Retail vào danh sách “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp góp mặt và lần thứ 3 được xướng tên. Danh sách đánh giá doanh nghiệp dựa trên chỉ số tài chính nhiều năm, kết hợp yếu tố định tính như vị thế ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển.