Flycam ghi cảnh nền bê tông bất ngờ sụt, 3 người lọt hố

Đang quay video kỷ niệm, nhóm 3 người ở Trung Quốc bất ngờ rơi lọt xuống khi nền sân đổ sụt. Khoảnh khắc quá "ảo" khiến nhiều dân mạng nghi ngờ được tạo bởi AI.

Nền đất đổ sụt, nhóm người rơi lọt xuống hố Clip ghi lại khoảnh khắc trùng hợp khi nhóm 3 người đang đứng quay video thì nền đất sụt xuống, khiến cả 3 lọt thỏm xuống dưới.

Ngày 7/2, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm đang quay video kỷ niệm bằng flycam thì bất ngờ nền xi măng bị sụt, khiến cả 3 người rơi lọt xuống bên dưới. Khoảnh khắc khiến người xem thót tim.

Trong video ngắn, cả nhóm cùng đứng sát nhau ngay lan can. Cả 3 đang hướng mắt về phía flycam bay trên cao, vẫy tay tạo dáng để ghi hình. Do đó, khi nền sân bị sụt, tất cả đều không kịp phòng bị và rơi xuống. Chỉ có chú chó nhỏ được người bế tung lên cao và chạy thoát ra ngoài.

Khi clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng, nhiều người ngạc nhiên, thậm chí cho rằng đây là clip được dựng bằng AI (trí tuệ nhân tạo) vì khoảnh khắc quá "ảo".

Theo Sina, đây là sự việc có thật, không phải tạo bởi AI. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/2 ở làng Shiyang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Tình huống diễn ra trong tích tắc khiến ai nấy đều thót tim. Ảnh cắt từ clip.

Cô gái họ Ye, một trong 3 người rơi xuống hố sụt, cho biết khi nền đất bị sụt, cô hoàn toàn bất ngờ. Hai người còn lại là bố của Ye và một người bạn của cô.

"Tôi còn không kịp sợ hãi, mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Lúc đó tôi đang dùng flycam để quay lại quang cảnh xung quanh nhà, chứ không phải là AI", Ye chia sẻ.

Dựa vào clip được flycam ghi lại, người xem có thể thấy bên dưới vị trí nhóm của Ye đứng là phần rỗng, nền xi măng được xây nhô ra như một giàn giáo.

May mắn, nền xi măng chỉ cách phần đất bên dưới 1 m, cả 3 không bị thương nặng. Tuy nhiên, do cú rơi, các nạn nhân bị một số vết xước và chảy máu nhẹ vì va quệt.