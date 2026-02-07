Anh cả 12 tuổi phải chăm 5 em gây sốc dư luận Nhật Bản

Một cặp vợ chồng Nhật Bản vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi để con trai lớn mới 12 tuổi trông nom 5 em nhỏ mỗi ngày trong lúc họ đi làm, khiến em phải cầu cứu.

Cậu bé 12 tuổi phải viết thư cầu cứu đài truyền hình địa phương vì không thể chịu nổi việc phải trông 5 em nhỏ mỗi ngày.

Theo SCMP, gia đình này có 6 người con, em út chưa đầy một tuổi. Do bố mẹ đều bận làm việc tại tiệm giặt là của gia đình, cậu bé 12 tuổi trở thành "người trông trẻ bất đắc dĩ", phải nấu ăn, dọn dẹp, tắm rửa và chăm sóc các em thay phụ huynh.

Câu chuyện được hé lộ trên chương trình truyền hình Nhật Bản Detective! Knight Scoop, phát sóng ngày 23/1, sau khi cậu bé - học sinh lớp 6 tại tỉnh Hiroshima - gửi thư cầu cứu vì quá mệt mỏi với vai trò anh cả.

Trong thư, cậu cho biết mình có 5 em lần lượt 10, 8, 5, 2 tuổi và một em chưa tròn một tuổi. Khi bố mẹ đi làm, cậu phải cáng đáng hầu hết việc nhà và chăm sóc các em. "Em ghen tỵ với bạn bè vì các bạn được chơi tự do. Em mệt mỏi vì lúc nào cũng phải làm anh cả. Em chỉ muốn được 'nghỉ việc' một ngày", cậu viết.

Chương trình đã cử một diễn viên hài đến nhà để "thế vai" cậu bé trong một ngày. Người này nhanh chóng kiệt sức sau hàng loạt công việc như thay tã, nấu ăn, gấp quần áo, ru em ngủ, chơi cùng trẻ nhỏ, tắm rửa và sấy tóc cho các em.

Phản ứng của khán giả trở nên gay gắt hơn khi trong lúc đoàn làm phim chuẩn bị rời đi, người mẹ lớn tiếng gọi con trai nấu cơm với 7 cốc gạo. Cộng đồng mạng sau đó còn phát hiện bà từng đăng trên mạng xã hội rằng con trai lớn "rất được việc" từ khi mới 6 tuổi.

Hai vợ chồng điều hành một cửa hàng giặt là, thường xuyên bỏ mặc con trai cả chăm 5 em.

Vụ việc gây phẫn nộ tại Nhật Bản, nhiều người cho rằng cha mẹ đã đẩy trách nhiệm nuôi con sang cho một đứa trẻ. "Đã sinh nhiều con thì phải có trách nhiệm chăm sóc, không thể bắt con lớn thay mình", một ý kiến viết. Người khác xót xa cho rằng tuổi thơ của cậu bé rồi sẽ chỉ toàn ký ức làm việc nhà và trông em.

Thậm chí có người cho biết đã báo cáo sự việc lên cơ quan phúc lợi trẻ em.

Ngày 25/1, đài truyền hình lên tiếng, cho biết họ nhận thức được vấn đề trẻ em gánh trách nhiệm chăm sóc là một vấn đề xã hội đáng quan tâm, nhưng mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Theo nhà đài, người cha vẫn tham gia chăm sóc con cái, còn con trai lớn chỉ hỗ trợ.

Đài khẳng định đã xin phép, tôn trọng quyền riêng tư và biên tập cẩn trọng, đồng thời kêu gọi công chúng không quấy rối hay suy đoán về gia đình này. Tập phát sóng sau đó đã bị gỡ khỏi website.

Một quan chức Sở Trẻ em và Gia đình tỉnh Hiroshima cho biết cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và có biện pháp xử lý nếu cần thiết.