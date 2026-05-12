FIFA ra sách về 10 năm của Infantino

  • Thứ ba, 12/5/2026 07:02 (GMT+7)
FIFA phát hành cuốn sách đặc biệt về 10 năm nhiệm kỳ của Chủ tịch Gianni Infantino với nhiều câu chuyện hậu trường chưa từng được tiết lộ.

Nhân dịp tròn một thập kỷ Gianni Infantino giữ cương vị Chủ tịch FIFA, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới phát hành cuốn sách tái hiện hành trình thay đổi của FIFA kể từ năm 2016.

Tác phẩm do nhà báo Italy, Alessandro Alciato chấp bút, người từng viết tiểu sử cho Andrea Pirlo và Carlo Ancelotti. Cuốn sách được phát tới các thành viên Hội đồng FIFA và Chủ tịch các Liên đoàn thành viên trong dịp Đại hội FIFA lần thứ 76 tổ chức tại Vancouver hôm 30/4.

Theo FIFA, cuốn sách tập hợp nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý trong 10 năm đầu nhiệm kỳ của Infantino. Một trong những chi tiết gây chú ý là những cuộc họp căng thẳng liên quan tới việc phụ nữ được phép vào sân xem bóng đá chuyên nghiệp tại Iran.

Ngoài ra, sách còn kể lại hành trình FIFA thay đổi sau giai đoạn khủng hoảng tham nhũng, quá trình mở rộng bóng đá nữ và việc phân phối doanh thu để hỗ trợ phát triển bóng đá toàn cầu.

Trong lời mở đầu, Infantino khẳng định thành công của FIFA không thuộc về riêng cá nhân ông.

“Tôi chưa bao giờ quên mục tiêu quan trọng nhất là giúp bóng đá phát triển trên toàn cầu và cải thiện điều kiện cho các cầu thủ ở 211 quốc gia và vùng lãnh thổ trực thuộc FIFA”, Chủ tịch FIFA viết.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các liên đoàn châu lục, các Liên đoàn thành viên, cầu thủ, đối tác thương mại và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Dưới thời Infantino, FIFA thực hiện nhiều thay đổi lớn như mở rộng FIFA Club World Cup lên 32 đội, tăng đầu tư cho bóng đá nữ và thúc đẩy các chương trình chống phân biệt chủng tộc.

Gianni Infantino được bầu làm Chủ tịch FIFA vào ngày 26/2/2016 tại Zurich, Thụy Sĩ, trong bối cảnh tổ chức này vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng vì các bê bối liên quan tới tham nhũng.

Hà Trang

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

