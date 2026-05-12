FIFA ra sách về 10 năm của Infantino.

FIFA phát hành cuốn sách đặc biệt về 10 năm nhiệm kỳ của Chủ tịch Gianni Infantino với nhiều câu chuyện hậu trường chưa từng được tiết lộ.

Nhân dịp tròn một thập kỷ Gianni Infantino giữ cương vị Chủ tịch FIFA, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới phát hành cuốn sách tái hiện hành trình thay đổi của FIFA kể từ năm 2016.

Tác phẩm do nhà báo Italy, Alessandro Alciato chấp bút, người từng viết tiểu sử cho Andrea Pirlo và Carlo Ancelotti. Cuốn sách được phát tới các thành viên Hội đồng FIFA và Chủ tịch các Liên đoàn thành viên trong dịp Đại hội FIFA lần thứ 76 tổ chức tại Vancouver hôm 30/4.

Theo FIFA, cuốn sách tập hợp nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý trong 10 năm đầu nhiệm kỳ của Infantino. Một trong những chi tiết gây chú ý là những cuộc họp căng thẳng liên quan tới việc phụ nữ được phép vào sân xem bóng đá chuyên nghiệp tại Iran.

Ngoài ra, sách còn kể lại hành trình FIFA thay đổi sau giai đoạn khủng hoảng tham nhũng, quá trình mở rộng bóng đá nữ và việc phân phối doanh thu để hỗ trợ phát triển bóng đá toàn cầu.

Trong lời mở đầu, Infantino khẳng định thành công của FIFA không thuộc về riêng cá nhân ông.

“Tôi chưa bao giờ quên mục tiêu quan trọng nhất là giúp bóng đá phát triển trên toàn cầu và cải thiện điều kiện cho các cầu thủ ở 211 quốc gia và vùng lãnh thổ trực thuộc FIFA”, Chủ tịch FIFA viết.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các liên đoàn châu lục, các Liên đoàn thành viên, cầu thủ, đối tác thương mại và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Dưới thời Infantino, FIFA thực hiện nhiều thay đổi lớn như mở rộng FIFA Club World Cup lên 32 đội, tăng đầu tư cho bóng đá nữ và thúc đẩy các chương trình chống phân biệt chủng tộc.

Gianni Infantino được bầu làm Chủ tịch FIFA vào ngày 26/2/2016 tại Zurich, Thụy Sĩ, trong bối cảnh tổ chức này vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng vì các bê bối liên quan tới tham nhũng.