FIFA lý giải đòn trừng phạt với bóng đá Malaysia

  • Thứ ba, 7/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 18 phút trước

FIFA căn cứ theo luật để đưa ra biện pháp trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng các cầu thủ liên quan đến bê bối nhập tịch.

Bóng đá Malaysia nhận đòn trừng phạt từ FIFA.

Theo báo cáo của Ủy ban Kỷ luật FIFA, các giấy khai sinh do FAM gửi lên nhằm chứng minh nguồn gốc tổ tiên Malaysia của bảy cầu thủ bị thay đổi nơi sinh của ông bà họ - từ Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan - thành các địa danh như Penang, Johor, Melaka và Sarawak. FIFA khẳng định họ “đủ cơ sở tin rằng các tài liệu đã bị làm giả”, đồng thời xác định cả FAM lẫn các cầu thủ đều hưởng lợi trực tiếp từ hành vi này, gây ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng của các giải đấu quốc tế.

Kết quả điều tra trong những tuần qua giúp FIFA đưa ra kết luận rằng các giấy tờ này bị cố ý sửa đổi để “tạo dựng” nguồn gốc Malaysia giả, vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi làm giả tài liệu.

FIFA anh 1

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia không chứng minh được gốc gác gia đình.

FAM và 7 cầu thủ vướng bê bối nhập tịch đều khẳng định họ “hành động một cách minh bạch”, cho rằng quá trình xác minh được thực hiện bởi Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN). Họ lý giải rằng những sai sót đến từ việc “một nhân viên tải nhầm tài liệu từ đại lý cầu thủ”.

Tuy nhiên, FIFA bác bỏ lập luận này, áp dụng nguyên tắc trách nhiệm tuyệt đối, tức là “việc sử dụng giấy tờ giả đều bị trừng phạt, bất kể có cố ý hay không”. Báo cáo cũng chỉ ra rằng JPN thừa nhận chưa từng nhận bản gốc hay bản viết tay, mà chỉ dựa trên dữ liệu thứ cấp do FAM cung cấp.

Theo quan điểm của FIFA, vụ việc không phải là “sai sót hành chính” mà là “nỗ lực có chủ đích nhằm lách luật để trục lợi thể thao và cá nhân”. FAM có 3 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA, và thêm 5 ngày để nộp bản lập luận đầy đủ.

