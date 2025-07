Felix tìm ra bến đỗ mới

Theo CNN, Benfica đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Felix. Đội sẽ tiến hành đàm phán với Chelsea về phí chuyển nhượng. "The Blues" được cho là đã nhận được một lời đề nghị trị giá 25 triệu euro để mua 65% quyền sở hữu của Felix từ Benfica.

Felix đã từ chối các lời mời từ Flamengo và Porto, bởi anh chỉ muốn trở lại đội bóng cũ Benfica. Tiền đạo người Bồ Đào Nha còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2031. Nhưng sau một mùa giải 2024/25 không mấy thành công khi được cho mượn tại AC Milan, tương lai của Felix trở nên mờ mịt.

Kể từ khi Chelsea chi 45 triệu bảng để mua đứt Felix từ Atletico Madrid vào năm 2023, Felix chỉ ghi được một bàn trong 12 trận ra sân. Màn trình diễn này không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ và ban lãnh đạo CLB, khiến Felix mất chỗ đứng trong đội hình của HLV Enzo Maresca.

Việc Chelsea tích cực mua tiền đạo trong hè này càng khiến cơ hội trụ lại sân Stamford Bridge của Felix càng thấp. Đội bóng đã ký hợp đồng với Liam Delap với mức giá 30 triệu bảng, cùng với việc đem về Joao Pedro và Jamie Gittens với tổng mức phí hơn 100 triệu bảng.

Với Felix, trở về Benfica có thể là cơ hội để anh làm lại sự nghiệp đang trượt dốc. Môi trường quen thuộc, sự ủng hộ của cổ động viên và lối chơi phù hợp được kỳ vọng sẽ giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao đã đánh mất kể từ ngày rời Lisbon.

