FPT Play sở hữu độc quyền giải U23 Đông Nam Á tại Việt Nam

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng đầy đủ trên đa nền tảng: truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, mạng xã hội và trình chiếu công cộng.

Mandiri Cup™ 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 29/07 tại Indonesia, quy tụ 10 đội tuyển U23 khu vực Đông Nam Á. Việt Nam - đương kim vô địch hai kỳ liên tiếp (2022, 2023) - nằm ở Bảng B cùng Lào và Campuchia. Các trận vòng bảng của U23 Việt Nam lần lượt gặp Lào (19/07) và Campuchia (22/07). Ba đội đầu bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết, tổ chức tại sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta.

Bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play - nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành cùng các cầu thủ trẻ Việt Nam, giúp người hâm mộ dõi theo từng bước tiến của đội tuyển từ khu vực tới quốc tế”.

Mandiri Cup™ 2025 được xem là bước đệm quan trọng hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Với bảng đấu thuận lợi cùng phong độ ấn tượng trong quá khứ, U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương.

Ngoài Mandiri Cup™ 2025, FPT Play cũng là đơn vị phát sóng các giải đấu lớn như FIFA Club World Cup 2025™ và Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia mùa 2025/26.

