Fed tăng lãi suất, chứng khoán Mỹ không biến động dài hạn

Chuyên gia nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất khi lạm phát chưa hạ nhiệt, khiến chứng khoán Mỹ biến động ngắn hạn nhưng có khả năng phục hồi dài hạn.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/7, chuyên trang theo dõi thị trường tài chính MarketWatch đăng bài phân tích cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay cả trong trường hợp lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt về ngưỡng mục tiêu, qua đó kéo theo nguy cơ thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong ngắn hạn.

Ngày 13/7, chuyên trang theo dõi thị trường tài chính MarketWatch đăng bài phân tích cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay cả trong trường hợp lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt về ngưỡng mục tiêu, qua đó kéo theo nguy cơ thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh Fed duy trì lập trường thận trọng trước áp lực giá cả, giới đầu tư đang theo dõi sát các tín hiệu từ cơ quan này về khả năng nâng lãi suất thêm một lần nữa. MarketWatch nhận định phản ứng ban đầu của Phố Wall thường là bán tháo khi chi phí vay vốn tăng lên, song sau đó thị trường có xu hướng phục hồi nếu nền kinh tế Mỹ vẫn giữ được nền tảng tăng trưởng đủ vững.

Bài phân tích nhấn mạnh rằng một đợt tăng lãi suất, nếu diễn ra, có thể tạo ra điều chỉnh ngắn hạn đối với các chỉ số chứng khoán do nhà đầu tư lo ngại tác động đến lợi nhuận doanh nghiệp, dòng vốn và định giá tài sản. Dù vậy, trong nhiều chu kỳ trước đây, cổ phiếu Mỹ vẫn có khả năng tăng trở lại sau giai đoạn biến động ban đầu, đặc biệt khi việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ được xem là phản ánh kinh tế còn đủ sức chống chịu.

Giới chuyên gia tài chính cũng cho rằng yếu tố quyết định không chỉ nằm ở việc Fed tăng hay không tăng lãi suất, mà còn ở thông điệp đi kèm của ngân hàng trung ương Mỹ. Nếu Fed phát tín hiệu rằng lạm phát chưa được kiểm soát và cần duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ lâu hơn, tâm lý thận trọng trên thị trường khi đó có thể kéo dài. Ngược lại, nếu kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt được củng cố, nhà đầu tư có thể sớm nhìn thấy “điểm sáng” phía sau các đợt điều chỉnh.

Lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy các chu kỳ tăng lãi suất thường đi kèm biến động mạnh trong thời gian đầu, nhưng không phải lúc nào cũng triệt tiêu xu hướng tăng trung hạn. Vì vậy, thay vì chỉ phản ứng theo từng quyết định đơn lẻ của Fed, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi toàn bộ bối cảnh kinh tế, từ lạm phát, tăng trưởng đến triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp để có phản ứng phù hợp trước mọi quyết định chính sách từ Fed.