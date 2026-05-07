FE Credit và hành trình hơn 15 năm cùng cộng đồng vượt khó

Trong hơn 15 năm qua, FE Credit kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế của người Việt.

Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

Lan tỏa giá trị thiết thực

Trong bối cảnh hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) ngày càng được xem là một phần thiết yếu trong phát triển bền vững, FE Credit lựa chọn hướng đi nhất quán khi triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế tại từng địa phương.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, nhu cầu được hỗ trợ vẫn còn rất lớn. Trong những ngày nắng gắt chớm hè vừa qua tại vùng ven biển Vĩnh Long, khi nước sạch trở nên khan hiếm, niềm vui của bà con đôi khi đến từ những điều giản dị như một bồn chứa nước đủ để tích trữ cho cả gia đình qua mùa hạn.

Chương trình trao tặng bồn chứa nước được FE Credit duy trì qua nhiều năm, giúp người dân ĐBSCL chủ động ứng phó với hạn mặn.

Bà Ngô Thị Buội (74 tuổi, Vĩnh Long) là một trong gần 100 hộ dân được nhận bồn chứa nước trong chương trình “Giọt nước nghĩa tình” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và FE Credit phối hợp triển khai. Đây là lần đầu gia đình bà nhận được món quà này.

Đứng lặng bên chiếc bồn nước mới, bà xúc động chia sẻ: “Còn gì vui hơn khi nhận được món quà lớn như vậy. Cái bồn này chứa được nửa khối nước, quý lắm. Mùa nắng tới, nhờ nó mà nhà tôi có thêm chỗ trữ nước, yên bụng hơn”.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, các hoạt động hướng đến cộng đồng của FE Credit còn được triển khai với sự linh hoạt cao, đến đúng người và đúng thời điểm. Trong đợt bão lũ kỷ lục năm 2025 diễn ra tại miền Bắc và miền Trung, doanh nghiệp là một trong những đơn vị tài chính tiên phong, chủ động mang đến các giải pháp tài chính kịp thời như giảm lãi suất đến 50%, hỗ trợ vay mua và sửa chữa phương tiện mưu sinh… qua đó giúp hàng nghìn bà con sớm có thêm trợ lực về tài chính để phục hồi sinh kế sau thiên tai.

Đáng chú ý, các chính sách thiết thực và nhân văn không chỉ dừng lại trên giấy, mà còn được lan tỏa nhanh chóng đến bà con từng thôn xóm xa xôi qua đội ngũ nhân viên tận tâm của FE Credit tại từng địa phương.

Khi tài chính tiêu dùng trở thành một phần của đời sống

Chỉ trong giai đoạn 2024-2026, doanh nghiệp đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí và địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng .

Riêng dịp Tết Nguyên đán, 600 phần quà với tổng giá trị gần 200 triệu đồng đã được FE Credit phối hợp cùng các đơn vị báo chí và địa phương trao đến bà con tại các xã Tân An, Hòa Bình và Thạnh Phú (Vĩnh Long), góp phần lan tỏa sự sẻ chia ấm áp trong những ngày đầu năm.

FE Credit đã dành hơn 2,7 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc trong giai đoạn 2024-2026.

Đại diện FE Credit chia sẻ: “Hành trình hơn 15 năm ‘Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ’ mà FE Credit kiên định theo đuổi đều bắt đầu từ những nhu cầu rất thật của người lao động. Từ việc hỗ trợ khôi phục sinh kế đến cải thiện chất lượng sống hay tiếp sức học tập, chúng tôi mong muốn mỗi chương trình sẽ mang đến nguồn động lực tích cực, góp phần giúp nhiều gia đình vững vàng hơn trong cuộc sống và có thêm niềm tin để hiện thực hóa những ước mơ còn dang dở phía trước”.

Hơn 15 năm sát cánh vì cộng cộng đồng, FE Credit bền bỉ lan tỏa giá trị tích cực, hỗ trợ đa dạng đối tượng và góp phần cải thiện đời sống cộng đồng.

Định hướng lấy con người làm trung tâm đã được FE Credit thể hiện xuyên suốt với tinh thần “nhanh chóng, dễ dàng, đáng tin cậy”, từ sản phẩm tài chính đến các hoạt động cộng đồng. Khi tài chính tiêu dùng song hành với trách nhiệm xã hội, vai trò của doanh nghiệp được mở rộng, trở thành người đồng hành dài lâu cùng khách hàng trong từng ngóc ngách đời sống, chung tay thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của cộng đồng.