Không dừng lại ở việc cung cấp giải pháp tài chính, FE Credit còn mang đến chuỗi ưu đãi “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE Credit!” có tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.

Chuỗi ưu đãi góp phần hỗ trợ thiết để cho nhiều gia đình chủ động hơn trong việc đầu tư học tập, tạo điều kiện để con trẻ theo đuổi ước mơ.

Đồng hành thiết thực qua con số ý nghĩa

Đầu tư cho giáo dục ngày càng được các gia đình chú trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cân đối nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu học tập. Thời gian qua, FE Credit triển khai chuỗi hoạt động đồng hành cùng gia đình Việt chuẩn bị hành trang học tập cho con thông qua chương trình “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE Credit!”.

Khép lại với kết quả đáng ghi nhận, dấu ấn của chương trình không chỉ nằm ở quy mô tiếp cận hay giá trị phần thưởng, mà còn ở hỗ trợ thiết thực, giúp khách hàng có thêm lựa chọn tài chính kịp thời, đáng tin cậy để chăm lo việc học tập của con và chủ động thực hiện kế hoạch dài hạn của gia đình.

Chuỗi ưu đãi “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE Credit!” với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng mang đến hỗ trợ kịp thời cho hàng nghìn khách hàng.

Trên nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, chương trình ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, tương tác sôi nổi, cùng hàng nghìn lượt tham gia, trải nghiệm tại chợ, siêu thị, trường học ở nhiều địa điểm trên cả nước.

Với tổng giá trị ưu đãi hơn 2,5 tỷ đồng , FE Credit kết hợp đa dạng hình thức khuyến mại trên sản phẩm khoản vay, trả góp xe máy, điện thoại và điện máy, từ voucher mua sắm, tiền mặt, quà tặng công nghệ đến hoạt động tương tác, tư vấn, trao thưởng trực tiếp tại điểm bán, siêu thị, chợ hay trường học.

Góp thêm động lực hiện thực hóa hàng triệu ước mơ

Chương trình “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE Credit!” không chỉ trao tặng hơn 10.000 phần quà và trải nghiệm khám phá tài chính tiêu dùng thiết thực cho khách hàng, mà còn cung cấp giải pháp tài chính nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch cùng nhiều giá trị gia tăng, góp phần đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa ước mơ.

Với nhiều gia đình, thiết bị công nghệ không đơn thuần phục vụ giải trí mà còn là công cụ hỗ trợ học tập, tra cứu tài liệu và phát triển kỹ năng. Trong khuôn khổ của chương trình, từ tháng 9 đến tháng 11, FE Credit đã tiến hành trao thưởng thành công cho 30 khách hàng may mắn trúng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G 4 GB/64 GB, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.

Không chỉ có phần quà công nghệ, chương trình còn ghi dấu bằng hoạt động ưu đãi mang giá trị thiết thực đến cho khách hàng mua xe máy. Tại cửa hàng An Thịnh Phát (Bình Dương, TP.HCM), anh Lù Mì Vá không giấu được niềm vui khi là một trong 99 khách hàng may mắn nhận giải thưởng lên đến 10 triệu đồng tiền mặt: “May mắn nhận được phần thưởng 10 triệu đồng, tôi vui lắm. Tôi dự định biếu ba mẹ một phần, mua thêm đồ dùng học tập cho em trai, phần còn lại sẽ để dành cho chuyến về quê ăn Tết sắp tới”.

Từ chiếc máy tính bảng đến khoản tiền thưởng hấp dẫn, mỗi phần quà mang giá trị khác nhau nhưng cùng góp thêm niềm vui vào dự định đang được vun đắp. Với FE Credit (công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), đó cũng là cách chương trình khuyến mại mở rộng phạm vi tác động, hướng đến trải nghiệm tích cực và sự gắn kết với khách hàng qua phần thưởng hữu ích.

Nhiều khách tham quan quan tâm, trao đổi với đội ngũ tư vấn của FE Credit tại khu chợ, siêu thị và điểm bán trên cả nước.

“FE Credit tin rằng giá trị của mỗi giải thưởng không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở sự hỗ trợ đúng lúc, khi một gia đình có thêm điều kiện thực hiện kế hoạch học tập cho con, hay một người trẻ có thêm động lực theo đuổi mục tiêu của mình. Đó cũng là ý nghĩa mà doanh nghiệp mong muốn mang đến thông qua chương trình”, đại diện FE Credit chia sẻ.

Qua 3 tháng triển khai với chuỗi ưu đãi quy mô lớn, FE Credit tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng khách hàng bằng giải pháp tài chính và hỗ trợ thiết thực, giúp mỗi cá nhân, gia đình có thêm điều kiện chủ động thực hiện kế hoạch trong cuộc sống. Bởi trên hành trình học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ, bên cạnh nguồn lực tài chính, điều quan trọng không kém là sự thấu hiểu, kiến thức và hỗ trợ phù hợp, đúng thời điểm để mỗi người, mỗi gia đình tự tin tiến về phía trước.