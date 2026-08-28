FE Credit tung ưu đãi đến 2,5 tỷ đồng mùa tựu trường

Mùa tựu trường kéo theo nhiều khoản chi, FE Credit triển khai chuỗi ưu đãi “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE Credit”, mang đến giải pháp tài chính hỗ trợ kịp thời.

Sau khi các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển năm 2026, đây là lúc nhiều tân sinh viên lẫn phụ huynh bước vào guồng quay mới với học phí, tiền thuê trọ, ăn ở, đi lại cho đến mua sắm thiết bị phục vụ học tập.

Cân đối chi tiêu mùa tựu trường

Khảo sát của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) năm 2024 cho thấy chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một người đi học đạt hơn 9,5 triệu đồng/năm, tăng 36,3% so với năm 2022. Trong cơ cấu chi, học phí và trái tuyến chiếm 41,1%; học thêm chiếm 21,4% và các khoản chi giáo dục khác chiếm 19,3%. Với sinh viên xa nhà, tổng ngân sách cần chuẩn bị còn gồm nhiều khoản ngoài giáo dục trực tiếp như tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại và thiết bị phục vụ học tập.

Thực tế này được Thanh Phong, sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, cảm nhận rõ khi chuẩn bị bước vào cuộc sống tự lập. “Chuẩn bị nhập học, mình thấy riêng học phí đã khá cao, ngoài ra còn cần đóng các khoản khác như đồng phục, bảo hiểm, giáo trình, tiền trọ, ăn uống, đi lại rồi chi phí sinh hoạt khác. Với sản phẩm giá thành lớn như laptop hay xe, nếu có thể mua trả góp hoặc có chương trình khuyến mãi, gia đình mình sẽ ưu tiên để đỡ áp lực hơn”, Thanh Phong chia sẻ.

FE Credit, công ty thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank, triển khai loạt ưu đãi lên đến 2,5 tỷ đồng nhằm đồng hành cùng phụ huynh, học sinh và sinh viên.

Thực tế, người tiêu dùng ngày càng thận trọng với chi tiêu. Bởi mùa tựu trường là thời điểm nhiều khoản phát sinh cùng lúc, đặt ra áp lực với việc cân đối ngân sách của hộ gia đình.

Trước áp lực đó, các giải pháp tài chính tiêu dùng chính thống được xem là sự hỗ trợ kịp thời, giúp người tiêu dùng cân đối và chủ động quản lý dòng tiền, giảm áp lực với khoản chi lớn, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn về hình thức thanh toán và trả góp.

FE Credit ưu đãi lãi suất và chuỗi khuyến mãi

Nắm bắt nhu cầu này, từ 1/8 đến 31/10, FE Credit triển khai chương trình ưu đãi “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE Credit” trên toàn quốc, với tổng giá trị ưu đãi hơn 2,5 tỷ đồng . Với khách hàng có nhu cầu tìm kiếm giải pháp tiền mặt linh hoạt để phục vụ học tập, đóng học phí hoặc trang trải chi phí đầu năm học, khách hàng có thể tiếp cận khoản vay và chương trình ưu đãi qua nhiều kênh. Nổi bật trong số đó là ứng dụng tài chính đa nhiệm FE Online 2.0. Nếu đáp ứng các điều kiện, khách hàng còn có cơ hội nhận e-voucher Urbox cùng quà tặng khác theo từng chương trình ưu đãi.

Đáng chú ý, khách hàng đăng ký thành công khoản tiền mặt linh hoạt qua thẻ tín dụng FE Credit từ 20 triệu đồng trở lên thông qua sự tư vấn của chuyên viên FE Credit từ tổng đài hoặc kênh truyền thông chính thức, có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn trúng thưởng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G.

Khách hàng trẻ 18-20 tuổi được ưu đãi lãi suất khi trả góp mua xe máy, điện thoại và điện máy.

Bên cạnh giải pháp tiền mặt, FE Credit cũng mở rộng các gói hỗ trợ tài chính, ưu đãi lãi suất cho nhóm khách hàng trẻ 18-20 tuổi có nhu cầu mua xe máy, điện thoại và điện máy phục vụ học tập, sinh hoạt. Không chỉ triển khai tại thành phố lớn, khách hàng trên toàn quốc có thể tiếp cận gói ưu đãi và tham gia chương trình hoạt náo tư vấn bán hàng, chơi game nhận quà… được tổ chức kết hợp cùng đối tác đại lý xe máy ở nhiều tỉnh thành.

Ngoài ra, FE Credit cũng phối hợp cùng các đối tác lớn như FPT và Viettel triển khai chương trình giảm giá trực tiếp hoặc tặng e-voucher Urbox khi khách hàng mua iPhone mới, laptop hay máy tính bảng.

Song song với kênh trực tiếp, công ty cũng đẩy mạnh mở rộng hoạt động tư vấn trên nền tảng số và livestream. Anh Hoài Bảo, chuyên viên FE Credit gắn bó với nhiều phiên livestream, cho biết:“Qua các phiên livestream vào khung giờ thuận tiện cho khách hàng, Bảo thấy công việc của mình có thêm nhiều ý nghĩa khi có thể giải đáp đúng điều khách hàng đang quan tâm, giúp họ tìm hiểu giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả”.

Theo đại diện FE Credit, với thông điệp “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE Credit”, doanh nghiệp mong muốn mỗi cái gật đầu của cha mẹ không còn đi kèm quá nhiều trăn trở, mà trở thành lời động viên để con mạnh dạn đón nhận cơ hội mới. Bởi phía sau quyết định tưởng như rất nhỏ hôm nay có thể là khởi đầu lớn cho hành trình trưởng thành và hiện thực hóa ước mơ của mỗi người trẻ.