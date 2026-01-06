FE Credit sát cánh cộng đồng phục hồi sinh kế sau bão lũ

Bão lũ đi qua, điều để lại không chỉ là bùn đất phủ kín từng mái ngói, con đường, mà còn là nỗi lo mưu sinh đè nặng lên từng đôi vai.

Bão lũ đi qua, điều để lại không chỉ là bùn đất phủ kín từng mái ngói, con đường, mà còn là nỗi lo mưu sinh đè nặng lên từng đôi vai.

Những ngày sau bão lũ, khi nhiều tuyến đường ở tâm lũ miền Bắc và miền Trung còn phủ đầy bùn đất, anh Hùng - nhân viên FE Credit tại Thái Nguyên - vẫn miệt mài chạy xe vào từng thôn xóm, tìm đến những khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Chiếc xe phủ đầy bùn đất, quần áo thì lấm bẩn sau mỗi chặng đường, nhưng anh vẫn kiên trì bởi suy nghĩ: “Đây là lúc khách hàng cần mình nhất”.

Câu chuyện của anh Hùng là mảnh ghép ý nghĩa trong hành trình lớn mà FE Credit đang theo đuổi. Không gói gọn trong việc cung cấp sản phẩm tài chính tiêu dùng, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: Mang sự hỗ trợ thiết thực đến đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm. Đây cũng là động lực để FE Credit sát cánh cùng khách hàng và người dân tại vùng chịu ảnh hưởng bão lũ, từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Với chị Ngọc Dung - nhân viên FE Credit tại địa bàn Đắk Lắk, ký ức về những ngày hậu lũ không gói gọn trong những con số thiệt hại, mà còn là ánh mắt của những người dân đang loay hoay tìm lại sinh kế. Chị vẫn nhớ như in hình ảnh khách hàng tuổi trung niên thẫn thờ đứng bên đống đồ đạc đẫm bùn, tay chỉ vào chiếc xe máy ngập nước nằm chỏng chơ trước hiên nhà. Ông nói, giọng trĩu nặng lo toan: “Xe mà không sửa được là tôi phải mua mới, còn đi bán hàng kiếm đồng ra đồng vào sửa lại mái nhà, mua sắm lại đồ đạc sau lũ”.

Khoảnh khắc ấy, khi nỗi lo mưu sinh hiện rõ trong từng câu nói, chị Dung hiểu rằng điều khách hàng cần là lối thoát kịp thời để nhịp sống không đứt gãy, để hai chữ “ổn định” sớm trở lại trong từng mái ấm.

Từ những câu chuyện rất đời như thế, sự đồng hành được bắt đầu theo cách âm thầm nhưng đầy kiên định. FE Credit kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh, hỗ trợ khẩn, nhằm triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ ở miền Bắc và miền Trung, như cách tiếp sức kịp thời để người dân từng bước đứng dậy sau biến cố.

Trong thời gian ngắn, các gói hỗ trợ đặc biệt được đưa vào áp dụng, với trọng tâm giảm bớt áp lực tài chính trước mắt cho người dân vùng lũ. Mức ưu đãi lãi suất được điều chỉnh linh hoạt, giảm đến 50% cho khách hàng thường trú tại địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, đồng thời đơn giản hóa điều kiện tiếp cận, không yêu cầu chứng minh thiệt hại thực tế. Bên cạnh đó, chương trình vay mua xe máy với lãi suất từ 0,5% cũng được triển khai, nhằm giúp người dân sớm có lại phương tiện mưu sinh, sửa sang nhà cửa và ổn định nhịp sống sau lũ.

Ở ranh giới mong manh giữa mất mát và hy vọng, chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực trở thành “đòn bẩy” để người dân nhanh chóng tìm lại sinh kế. Khi được chị Ngọc Dung thông báo trường hợp của mình đủ điều kiện tiếp cận gói vay ưu đãi của FE Credit, đôi mắt người đàn ông trung niên ánh lên sự nhẹ nhõm hiếm hoi sau những nỗi mất mát chất chồng.

“Lúc khách hàng trải lòng như vậy, tôi cảm nhận rất rõ công việc của mình và đồng nghiệp không đơn thuần xử lý hồ sơ, mà thật sự đang tạo ra giá trị cho cộng đồng”, chị Dung chia sẻ.

Với nhiều nhân viên FE Credit khác tại miền Bắc và miền Trung, những ngày sau lũ là chuỗi hành trình đi qua từng xóm nhỏ, lắng nghe từng câu chuyện của người dân. Mang theo là niềm tin rằng chỉ cần sự hỗ trợ kịp thời, hỏi han đúng lúc, khách hàng sẽ có thêm cơ hội đứng dậy sau biến cố, họ chủ động vào tận thôn xóm, ngồi lại ngay tại địa phương để rà soát hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, hoàn tất từng bước cần thiết. Có buổi tư vấn diễn ra dưới mái hiên còn vương bùn đất hay bên con đường sạt lở chưa kịp khắc phục. Dẫu muôn vàn khó khăn, mục tiêu duy nhất của họ là giúp người dân sớm quay lại nhịp sống thường ngày.

“Nếu mình không đến, sẽ có những gia đình phải chờ thêm nhiều ngày để sửa lại mái nhà, mở lại cửa hàng hay loay hoay tìm phương tiện để tiếp tục mưu sinh”, một nhân viên chia sẻ.

Chính từ hành trình bền bỉ âm thầm ấy, hàng nghìn người dân ở vùng tâm lũ đã tiếp cận nguồn vốn đúng lúc để bắt đầu lại sau những ngày thiên tai để lại quá nhiều khoảng trống. “Hành trình phục hồi sau lũ chưa bao giờ dễ dàng. Chúng tôi mong muốn trở thành điểm tựa để khách hàng cũng như cộng đồng nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định đời sống và phục hồi sinh kế một cách bền vững”, đại diện FE Credit chia sẻ trong chuyến thiện nguyện tại vùng rốn lũ Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2025.

Loạt chính sách hỗ trợ cho khách hàng vùng lũ là phần tiếp nối trong hành trình dài mà FE Credit kiên định theo đuổi xuyên suốt 15 năm qua: “Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ”. Từ chuỗi hoạt động an sinh xã hội, môi trường, giáo dục, đến hoạt động thiện nguyện nhằm tiếp cận hàng nghìn trường hợp khó khăn và cộng đồng yếu thế, “Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hoá ước mơ” trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp và là một phần không thể tách rời của văn hóa tổ chức.

Trong những năm qua, hành trình “sát cánh vì cộng đồng” của FE Credit được triển khai xuyên suốt qua nhiều hoạt động, tập trung vào những nhóm đối tượng dễ tổn thương.

Ở lĩnh vực giáo dục, FE Credit lựa chọn đồng hành cùng chương trình hướng đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mục tiêu tạo ra tác động lâu dài cho cộng đồng. Tại TP.HCM, doanh nghiệp tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương”, trao 3 suất học bổng với tổng giá trị 150 triệu đồng cho các em nhỏ kém may mắn, tiếp thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa đến nhiều địa phương còn hạn chế về điều kiện học tập. Thông qua sự phối hợp cùng cơ quan báo chí uy tín, FE Credit trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Bạc Liêu, đồng thời trao 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh tỉnh Cao Bằng… Sự hỗ trợ kịp thời góp phần giúp các em duy trì việc học, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra cơ hội cho tương lai.

Song song đó, doanh nghiệp không ngừng triển khai chương trình chăm lo an sinh xã hội như tặng quà Tết; xây nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; hiến máu nhân đạo; tặng thư viện; phát thuốc cho bà con khó khăn; tri ân gia đình có công…

Ở khía cạnh môi trường, FE Credit tập trung vào những vấn đề mang tính dài hạn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Từ đầu năm 2025, doanh nghiệp triển khai chuỗi hoạt động trao tặng hàng trăm bồn chứa nước cho người dân tại Bến Tre (cũ) và Long An (cũ). Tại các địa phương như xã Phước Vĩnh Đông (huyện Cần Giuộc, Long An cũ), những bồn chứa nước được trao đã giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày, mang theo hy vọng cho mùa vụ, giảm bớt khó khăn để từng bước ổn định cuộc sống.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. FE Credit phối hợp cùng các bên hỗ trợ đồng bào miền Trung, miền Bắc vượt qua bão lũ như trao học bổng, tặng thiết bị giảng dạy, áo ấm, hỗ trợ gạo và chi phí tái thiết cuộc sống…

Từ giáo dục, an sinh đến môi trường, chuỗi hoạt động CSR của FE Credit được triển khai theo cách bền bỉ, bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương. Tính riêng trong hai năm 2024-2025, FE Credit dành hơn 2,1 tỷ đồng để hỗ trợ cộng đồng yếu thế, qua đó lan toả giá trị nhân văn đến hàng triệu khách hàng và cộng đồng.

Bên cạnh chuỗi hoạt động nói trên, hơn 1,5 thập kỷ qua, doanh nghiệp còn thực hiện nhiều hoạt động thường niên vì cộng đồng như tặng bảo hiểm sức khỏe cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết… Là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, FE Credit còn mở rộng tác động tích cực thông qua đổi mới sản phẩm và nâng cao kiến thức tài chính cho khách hàng nói riêng và cộng đồng nói chung.

Tất cả nỗ lực ấy gom góp lại thành hành trình lớn - nơi mỗi hoạt động thiện nguyện đều xuất phát từ triết lý nhất quán: Tài chính chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi hướng về con người, nâng đỡ cộng đồng và cùng chung tay góp phần xây dựng tương lai bền vững hơn.