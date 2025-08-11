FBI tuần tra Washington D.C.

FBI điều động hàng chục đặc vụ làm ca đêm để hỗ trợ cảnh sát Washington D.C. đối phó với cướp xe và các vụ phạm tội bạo lực, trong bối cảnh Tổng thống Trump xem xét triển khai Vệ binh Quốc gia và tiếp quản thủ đô.

Các đặc vụ FBI và các đặc vụ thực thi pháp luật liên bang đi tuần tra quanh khu phố gần Sân vận động Nationals ở Washington, D.C. ngày 10/8. Ảnh: NPR

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu triển khai gần 120 đặc vụ Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) làm ca đêm tại thủ đô Washington để phối hợp với cảnh sát địa phương ngăn chặn các vụ cướp xe và tội phạm bạo lực.

Đợt huy động diễn ra trong bối cảnh ông Trump đe dọa sẽ đặt thành phố dưới quyền kiểm soát liên bang và cân nhắc điều động Vệ binh Quốc gia. Ông Trump dự kiến tổ chức họp báo sáng 11/8 tại Nhà Trắng về vấn đề tội phạm và trật tự ở thủ đô.

Theo Washington Post, các đặc vụ, bao gồm cả nhân sự từ Philadelphia và nhiều bộ phận như phản gián, chống tham nhũng sẽ tham gia tuần tra ít nhất một tuần. Đây là lực lượng vốn không chuyên về dừng xe hay xử lý tội phạm đường phố, nên việc điều động đang gây tranh cãi trong nội bộ FBI.

Một quan chức Nhà Trắng nói với NewsNation rằng khoảng 450 nhân viên liên bang sẽ được bố trí tại các khu vực đông người và các “điểm nóng” tội phạm ở D.C.

Người phát ngôn Karoline Leavitt tuyên bố: “Ai sống ở thủ đô cũng biết tình trạng vô gia cư và tội phạm đang hoành hành. Hãy cảm ơn Tổng thống Trump vì đã hành động để làm sạch thành phố. Dưới sự lãnh đạo của ông, D.C. sẽ lại an toàn và xinh đẹp cho cư dân, các nhà lập pháp và du khách”.

Tổng thống Trump so sánh chiến dịch này với cuộc trấn áp nhập cư trái phép ở biên giới phía nam, nói sẽ “lập tức dọn sạch người vô gia cư và xử lý mạnh tay tội phạm”.

Ông cũng đăng hình một cựu nhân viên Cơ quan Hiệu quả Chính phủ, Edward Coristine, bị thương trong một vụ cướp xe bất thành tuần trước, kèm cảnh báo rằng tội phạm ở D.C. “hoàn toàn mất kiểm soát” và nếu thành phố “không chấn chỉnh nhanh” thì chính quyền liên bang sẽ tiếp quản.

Thị trưởng Washington D.C. Muriel E. Bowser và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 5. Ảnh: Washington Post

Thị trưởng Muriel E. Bowser phản bác đánh giá của ông Trump, dẫn số liệu cảnh sát cho thấy tội phạm bạo lực ở D.C. đã giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, còn án mạng giảm 12%. Bà nhấn mạnh việc tăng cường hiện diện liên bang không xuất phát từ sự gia tăng tội phạm, mà là lựa chọn chính trị của Nhà Trắng.

Washington D.C. là đặc khu liên bang, không thuộc bang nào, nên chính phủ có quyền can thiệp sâu vào quản lý. Luật Nhà ở năm 1973 cho phép cư dân bầu thị trưởng và hội đồng nhưng Quốc hội có thể thu hồi quyền tự quản.

Ông Trump nhiều lần công kích tình trạng an ninh và vệ sinh của thủ đô, lập “Lực lượng D.C. An toàn và Tươi đẹp” nhằm xử lý các trại vô gia cư và nạn vẽ bậy. Các nhóm vận động vì người vô gia cư chỉ trích kế hoạch “dọn sạch” này là tốn kém và không nhân đạo.